Bertrand-Kamal (Koh Lanta) : Denis Brogniart et Loïc lui rendent hommage pour les 1 an de sa mort

Bertrand-Kamal a marqué l'aventure Koh Lanta, les 4 terres par sa bonne humeur, sa gentillesse et sa générosité. C'est après l'aventure qu'il a été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. Malgré son courage et son mental d'acier, la maladie a été plus forte que lui et l'a emporté il y a un an tout pile, le 9 septembre 2020. Aujourd'hui est donc un triste anniversaire pour la famille Koh Lanta.

Le bel hommage de Denis Brogniart

Afin d'honorer une nouvelle fois la mémoire de Bertrand-Kamal, pour les 1 an de sa mort, Denis Brogniart lui a adressé un bel hommage sur Twitter : "1an... 1 an déjà que tu es parti Beka ! J'ai l'impression que c'était hier tant tu es présent au quotidien dans nos vies. Pensées très amicales pour sa maman Annick, son papa Samir, sa soeur Elodie et son frère Hugo. Ton sourire communicatif irradie nos coeurs! #pourbertrandkamal."

Les internautes se sont joints au présentateur pour eux aussi adressés des mots tendres à l'ex-aventurier : "Toujours autant dans nos coeurs. Un être aimé de tous et qui aimait tout le monde", "1 an, mais toujours bien présent dans nos esprits. On n'oublie pas sa force, son courage. Il a été admirable", "de grosses pensées à Beka et ses proches", "qu'est-ce qu'il nous manque notre #BertrandKamal !"