Loïc (Koh Lanta 2020) : sa petite amie Lucie Caussanel harcelée en pleine rue, il s'énerve

Lucie, la petite amie de Loïc, victime de harcèlement de rue

Le harcèlement de rue est de plus en plus fréquent. Les femmes sont les plus nombreuses à en être victimes, il est d'ailleurs compliqué pour elles d'y échapper de se défendre seules face à ce genre de situation. Lucie Caussanel peut notamment en témoigner puisqu'il lui est arrivé une mésaventure dans le métro, puis en pleine rue, récemment.

C'est son chéri Loïc (Koh Lanta 2020) qui a partagé l'histoire en publiant un message privé entre Miss Languedoc-Roussillon 2019 et lui : "Ils marchaient derrière moi au début. Je n'ai pas capté et c'est là où j'ai vu que le métro ne marchait pas. Et là je vois qu'ils me suivent beaucoup beaucoup, jusqu'en dehors de la gare. Je range mon téléphone et tout et l'un d'entre eux se met à ma hauteur et me dis 'Eh toi tu vas où ? Tu veux venir ?'. J'ai accéléré et au final les flics les ont calmés. Dieu merci. J'ai toujours de la chance dans mon malheur."

"Dans quel monde vous vivez les débiles dans votre genre ?"

L'ex-candidat de Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta, les 4 terres) a ensuite poussé un coup de gueule contre ces "c*ns" : "C'est normal ça ? Lucie qui m'envoie ça. Juste pour savoir, dans quel monde vous vivez les débiles dans votre genre ? Sérieux, ne plus pouvoir se sentir en sécurité en marchant à cause de cons pareil (désolé, mais c'est un sujet qui m'énerve). Et le pire, c'est que ça doit se produire tous les jours..."

Lucie Caussanel, ancienne candidate à Miss France 2020, a elle aussi alerté contre le harcèlement de rue : "Faites attention à vous... partout où vous êtes. Ça m'arrive tous les jours, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là."