Loïc (Koh Lanta 2020) en couple avec l'ex-Miss, Lucie Caussanel : ils officialisent ❤️

Non, Loïc n'est pas en couple avec Lola ! Les deux anciens candidats de Koh Lanta 2020 ont démenti à plusieurs reprises les rumeurs entre eux... avant que Lola confie être clairement célibataire : "C'est très bien comme ça". En revanche, Loïc, lui, n'est plus un coeur à prendre aujourd'hui. Cette info risque de décevoir un grand nombre de personnes, notamment celles qui demandaient régulièrement l'ex-aventurier en mariage sur les réseaux sociaux.

Loïc et Lucie Caussanel en couple, c'est officiel !

Alors, qui est l'heureuse élue ? Eh bien, il s'agit de Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon 2019 et ex-candidate à Miss France 2020. Les rumeurs entre Loïc et la reine de beauté, devenue mannequin et influenceuse, ont commencé en décembre dernier lorsque les internautes sont tombés sur des commentaires du jeune savoyard digne d'un boyfriend. Aujourd'hui, leur relation est officiel puisque Lucie Caussanel et Loïc ont confirmé être en couple, le jour de la Saint-Valentin, en postant une belle photo d'eux en train de s'embrasser dans le désert du Maroc.