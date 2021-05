Benoît Paire : "Je traverse une période difficile", ses confessions touchantes avant Roland-Garros

Nouvelle polémique pour Benoît Paire

Ce mercredi 26 mai 2021, Benoît Paire s'est une nouvelle fois retrouvé au centre d'une polémique. Alors qu'il affrontait Jaume Munar (80ème joueur mondiale) en 8ème de finale du Tournoi de Parme, le Français a préféré quitter le court en plein milieu de la partie (après avoir plusieurs fois poussé des coups de gueule contre lui-même), prétextant notamment un problème de santé.

Un comportement qui a logiquement fait parler du côté du public, et qui n'était pas sans rappeler son discours de mars dernier où, suite à une élimination au premier tour du tournoi d'Acapulco, Benoît Paire assurait être hermétique aux défaites tant qu'il pouvait toucher son chèque.

Le tennisman demande du soutien

De quoi comprendre que le sportif n'en a définitivement plus rien à faire du tennis ? Qu'il ne se sent plus concerné par les rencontres ? Pas du tout. Ce vendredi 28 mai, le 40ème joueur mondial a surpris tout le monde à travers un post sur Twitter. Attendu au 1er tour de Roland-Garros ce week end face à Casper Ruud, Benoît Paire a en effet laissé parler ses émotions.

Ainsi, après avoir dans un premier temps confessé, "Oui je traverse une période difficile... Je ne vous demande pas de me comprendre ou de m'aimer", l'ex de Shy'm a profité de son message pour tenter de rallier le public derrière lui, "La seule chose que je vous demande c'est qu'on passe un super Roland Garros, qu'il y ait victoire ou défaite juste kiffons ce moment et amusons nous!! J'ai besoin de vous pour mettre le feu".

Une déclaration étonnante au regard de ses récents coups de folie, qui n'a pas laissé indifférents les fans et ses proches. Conscients de l'importance d'un tel message, de nombreuses célébrités comme Floran Thauvin (Champion du Monde de foot), "On traverse tous des périodes difficiles mon pote !! Ta tout mon soutien frero", ou Cyril Hanouna (TPMP), "Je serai là mon frérot !" lui ont donc envoyé le plus de force possible.