Benjamin Samat (Les Marseillais aux Caraïbes) : son père en prison ? Il répond à la rumeur

"Mon père n'est pas en prison"

Alors que Benjamin Samat est occupé à s'exprimer sur les rumeurs autour de sa rupture avec Alix et sa supposée infidélité avec Océane dans Les Marseillais aux Caraïbes, il doit aujourd'hui gérer un autre problème : un homme se fait passer pour son père... en prison.

Face aux interrogations de ses abonnés, le fraté de Julien Tanti n'a pas eu d'autres choix que de démentir cette info de manière assez directe : "Je reçois encore des messages. A toutes les personnes qui sont à la maison d'arrêt de Luynes ou si vous connaissez des personnes qui y sont, regardez ce message et faites leur passer ce message, mon père n'est pas en prison, il s'appelle Marc Samat."

"Il y a une personne là-bas qui se fait passer pour mon père"

Benjamin Samat confie ensuite : "Je sais qu'il y a une personne là-bas qui s'appelle Michel et qui se fait passer pour mon père. Je ne connais pas cette personne. Mon père va très bien, j'ai encore mangé avec lui hier soir, avec Flo, ma petite soeur, ma belle-mère. Il va très très bien, il n'est pas en prison donc s'il vous plait faites passer ce message à toutes les personnes que vous connaissez qui sont à la maison d'arrêt de Luynes et dites lui d'arrêter de se faire passer pour mon père. On n'a même pas le même nom de famille. Le sujet est clos, faites passer cette vidéo, s'il vous plait !" L'ex-candidat des Marseillais VS Le reste du monde 4 a ensuite posté une photo pour prouver que son père était bel et bien en liberté.