Batwoman saison 2 : un personnage culte de retour... avec un nouveau visage

Kate Kane de retour...

Il y a quelques semaines, Ruby Rose ouvrait la porte à la possibilité de reprendre son rôle de Kate Kane dans de prochains épisodes de Batwoman. Bonne nouvelle, les créateurs de la série de la CW ont également envie de faire revenir l'héroïne de Gotham à l'écran. Mauvaise nouvelle, ils ont décidé de le faire... sans elle.

Dans l'épisode 8 de la saison 2 diffusé ce dimanche 21 mars 2021 aux USA, on a en effet pu découvrir la première apparition de Kate Kane en chair et en os depuis près d'un an. Le twist ? Celle-ci était méconnaissable, puisqu'elle avait le visage totalement bandé. Et comme l'a confié Caroline Dries (la showrunneuse) à Variety, ce bandage n'était pas là par hasard, "On va réaliser que quelqu'un possède un plan la concernant et que ce plan va avoir un impact véritablement dramatique sur sa vie".

... avec un nouveau visage

Dramatique à quel point ? D'après les informations du site américain, la cousine de Bruce Wayne va tout simplement changer de visage après avoir subi une opération de chirurgie. Vous avez bien lu, ce n'est donc plus Ruby Rose qui sera l'interprète officielle du personnage à présent, mais l'actrice Wallis Day - que l'on a récemment pu apercevoir dans la série Krypton. Un choix fort de la part de l'équipe créative, qui devrait nous offrir une intrigue marquante.

Selon Variety, cette nouvelle histoire (qui sera à suivre en parallèle à celle de Ryan Wilder), sera à la fois "compliquée, difficile et mystérieuse" et nous dévoilera à quel point Kate Kane "a traversé quelque chose qui a non seulement altéré sa personnalité, mais également son apparence".

Bref, Kate Kane est enfin de retour dans Batwoman, mais n'espérez pas réellement retrouver votre héroïne préférée.