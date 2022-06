Bastien (Koh Lanta 2022) réagit à l'histoire du préservatif : "Alors, c'est vrai avec Ambre ?"

Dans Koh Lanta 2022, plusieurs détails ont frappé les internautes au cours de l'aventure. Après l'orientation, certains ont cru que François avait triché en apercevant une balise à ses pieds. Le gagnant a ensuite démenti la triche et expliqué ce qu'il s'était réellement passé. Quelques semaines avant dans le jeu animé par Denis Brogniart, d'autres internautes ont cru apercevoir un emballage de préservatif lors d'un confort partagé entre Ambre et Bastien. La candidate avait dévoilé la vérité : c'était en fait une pétale de fleur. Mais comment Bastien a-t-il pris toute cette histoire ?

"Ça me fait rire"

Bonne nouvelle, il n'était pas du tout vexé ! Interrogé par nos confrères de Purepeople suite à sa victoire dans Koh Lanta 2022, Bastien est revenu sur cette histoire qu'il a prise avec humour. "Ça me fait rire. C'est pour faire parler. Je l'ai appris une semaine après. Je ne sais plus qui m'a envoyé ce truc en me demandant : 'Alors, c'est vrai avec Ambre ?' J'ai dit : 'Mais arrêtez !'" a confié le cordiste.

S'il a gardé le silence à ce sujet jusqu'à présent, c'est car il a considéré qu'il n'était pas nécessaire de réagir. "J'ai contacté Ambre qui m'a dit que ça ne la dérangeait pas, qu'elle s'en fiche. Parce qu'elle est quand même en couple depuis un moment. Si ça avait posé problème, j'aurais pu faire une déclaration sur les réseaux sociaux ou un truc du genre. Mais finalement, je préfère laisser couler." a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Et puis si j'y réponds, ça prendra de l'ampleur pour rien. Tant que ça reste bon enfant, ça va !".