François (Koh Lanta 2022) a-t-il triché pendant l'orientation ? Il répond aux rumeurs sur la balise

La semaine dernière, l'épreuve culte de l'orientation (teste tes connaissances sur l'orientation avec notre quiz) a vu l'élimination d'Ambre aux pieds des poteaux. Mais comme souvent dans Koh Lanta, les réseaux se sont enflammés après la diffusion. Après l'histoire du préservatif, c'est une balise qui a mis le feu aux poudres. PRBK et des internautes ont remarqué qu'à un moment, François a à ses pieds la fameuse balise qui n'est pas censée être déplacée durant l'épreuve. Beaucoup ont donc crié au scandale, estimant que le pompier qui est au coeur d'une sombre affaire avait triché pendant le jeu.

François répond aux rumeurs de triche et explique le mystère de la balise

A quelques jours de la diffusion des poteaux, François brise le silence. Insulté par certains sur les réseaux, accusé de triche en masse, l'aventurier a décidé de mettre les choses au clair. Sur Instagram, il s'est exprimé et a dévoilé pourquoi il avait la balise à ses pieds à un moment du jeu. Comme on s'en doutait, il n'a en fait absolument pas triché. "Quand j'ai trouvé le poignard, j'ai annoncé à Ambre et Bastien que c'était fini, et on est allé ensemble sur le lieu de la balise pour que je leur montre où elle était. De là, je l'ai ramenée mais le jeu était fini" a assuré le candidat en stories sur Instagram. Fin du mystère !

Dans un post publié ce dimanche 19 juin. François est aussi revenu sur l'orientation. Evoquant le moment où il a trouvé la fameuse balise, le candidat écrit : "Coup de chance , je finis par trouver la balise en plein milieu d'un tas de bambous, quasiment invisible... Je cours vers la table d'orientation, voir la couleur et revient le plus vite possible. Ambre et Bastien sont là... J'essaie de ruser pour ne pas qu'ils voient où je cherche en empruntant différents chemins. Je me rapproche petit à petit et fini par trouver le poignard sous un tronc d'arbre !"