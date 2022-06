Koh Lanta 2022 : un préservatif dans la chambre d'Ambre et Bastien ? La vérité enfin dévoilée !

"Les gens se raccrochent vraiment à rien, et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. D'abord, il y a eu des rumeurs avec François, quand il m'a choisie pour aller se faire masser, puis avec Fouzi... Avec Bastien, c'était tellement énorme" a précisé Ambre. Et elle a révélé ce qu'était ce fameux objet rouge par terre dans la chambre, et que les twittos ont pris pour un emballage de préservatif : "ça n'a rien à voir avec un préservatif, c'est un pétale de fleur...".

Ambre est en couple : son compagnon était-il jaloux suite à la rumeur ? Elle répond

Dans la vraie vie, Ambre n'est pas célibataire. L'aventurière est en couple avec Nicolas Le Goff, le joueur français de volley-ball qui évolue dans le club de Montpellier UC et qui est champion olympique. Le sportif a-t-il était jaloux suite à cette fausse rumeur sur sa chérie et Bastien ? Non, ça n'a pas eu d'impact sur leur relation solide : "Ça n'a m'a pas atteinte du tout, et encore moins mon compagnon. Pour aller sur Koh Lanta, il faut être bien dans sa tête, dans sa vie, dans son couple. Si c'est le cas, ça ne vous atteint pas. Il y a une confiance tellement énorme entre Nicolas et moi qu'il n'y a aucune once de jalousie".