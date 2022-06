Koh Lanta 2022 : un préservatif et du sexe sur l'île ? "On en a parlé entre nous", Olga réagit

Un préservatif dans Koh Lanta 2022 ? "Impossible"

Alors, info ou intox ? A ce jour, les principaux concernés n'ont pas souhaité réagir à cette improbable rumeur (l'emballage en question ressemble aussi bien à celui d'un Babybel qu'à du ketchup). En revanche, Olga - qui a été éliminée de l'aventure ce mardi 7 juin 2022, a de son côté laissé entendre qu'il s'agissait d'un simple fantasme des téléspectateurs.

"Ça me fait rire ! Beaucoup rire, même, a-t-elle réagi au micro de Purepeople, surprise par l'imagination débordante des fans. C'est improbable. C'est internet, quoi. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux cette année". Là où Denis Brogniart a déjà confirmé par le passé que, par précaution, les candidats pouvaient effectivement avoir accès à des préservatifs en cas d'envie pressante, Olga a révélé qu'il était néanmoins "impossible qu'un préservatif se retrouve là comme ça" cette année.

La libido tuée par le jeu cette année

Tandis que cette nouvelle édition du jeu est marquée par quelques nouveautés aussi sadiques que fatigantes, l'aventurière a confessé que les conditions de vie sur l'île avaient instantanément coupé toute libido durant le tournage, "On est dans un jeu, tellement pas concentré sur un préservatif".

Aussi, bien que le sujet n'était visiblement pas tabou entre les candidats cette année, "On a parlé entre nous, on s'est demandé si des garçons ou des filles pensaient à ça", le manque d'hygiène, la faim constante et les tensions pesantes auraient suffi à calmer tout le monde, "On est tous tombé d'accord pour dire qu'il n'y a pas de libido durant l'aventure. Entre le fait d'avoir faim, d'être fatigué, de se sentir mal... On n'a pas d'énergie pour autre chose que la survie ! Je vous le confirme."

De quoi tourner la page de cette rumeur ? A suivre.