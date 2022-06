Koh Lanta 2022 : François a-t-il triché durant l'épreuve d'orientation ? Le gros mystère de la balise

Depuis le scandale de l'édition "La Légende" avec certains candidats qui auraient réussi à trouver de la nourriture sur l'île, les fans de Koh Lanta sont plus aux aguets que jamais pour dénicher et dénoncer la moindre triche visible à l'écran. Et selon eux, c'est François - qui vient de se qualifier pour la grande finale de l'édition Le Totem Maudit, qui aurait triché au cours de l'épreuve d'orientation.

Une qualification in extremis pour François

Tout d'abord, un peu de contexte. Suite aux qualifications de Jean-Charles et Géraldine, il ne restait plus qu'un seul poignard à trouver pour espérer se qualifier directement pour l'épreuve des poteaux. Une situation frustrante et inquiétante pour François, qui sentait notamment le souffle de Ambre et Bastien dans sa nuque.

Or, après de longues minutes à tourner en rond, l'aventurier a miraculeusement trouvé l'une des fameuses balises à l'origine des ultimes indices destinés à l'aider à repérer le poignard. Un couteau qu'il trouvera finalement quelques minutes plus tard au pied d'un arbre.

Le finaliste a-t-il triché avec la balise ?

Où est la supposée triche là-dedans ? C'est un détail qui n'a échappé à personne, au moment où François s'est rendu sur la plage pour planter son couteau dans un rondin près de l'animateur de TF1, le candidat n'avait pas les mains vides. Au contraire, on pouvait notamment y retrouver... la fameuse balise. Un détail loin d'être anodin puisque, selon des téléspectateurs en colère, cela laisse donc entendre qu'il l'aurait récupérée après l'avoir trouvée, empêchant ainsi Bastien et Ambre de trouver le poignard avant lui.