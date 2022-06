Koh Lanta 2022 : pire braquage que dans la Casa, un gros karma... 18 tweets qui nous ont fait rire dans l'épisode 16

Si tous les téléspectateurs attendent avec impatience l'épreuve des poteaux, c'est celle de l'orientation qui était au coeur de l'épisode 16 de Koh Lanta 2022 - Le totem maudit diffusé ce mardi 14 juin sur TF1. Et comme on pouvait s'y attendre, cette demi-finale nous a offert quelques moments mémorables.

Récap des règles

Cette année, les 5 demi-finalistes (Jean-Charles, Bastien, Ambre, François, Géraldine) avaient 3 poignards à trouver dans 3 zones de recherche : la souche dressée, la pierre tachetée et le bouquet de bambous. L'objectif ? Dans un périmètre de 15 pas, ils devaient dénicher une balise d'une couleur bien précise équivalente à une direction + un nombre de pas censés révéler ensuite l'endroit où était caché un poignard. Et pour déchiffrer tout ça, ils devaient d'abord se rendre à la table d'orientation.

Vous n'avez rien pigé ? Pas d'inquiétude, vous n'êtes pas les seuls. Que ce soit les candidats ou les téléspectateurs, nombreux sont ceux à avoir bugué. Oui, plus ça va et plus il semble nécessaire d'avoir un BAC+46 pour comprendre les règles. Elle est loin l'époque où le plus difficile dans Koh Lanta était de trouver la meilleure feuille possible pour remplacer le PQ !

Le braquage de Jean-Charles

On ne sait pas ce qu'a prévu Jean-Charles après la diffusion de l'émission, mais il aurait parfaitement sa place au casting du remake français de La Casa de Papel. Alors qu'il n'a jamais réellement brillé sur l'île depuis le début du jeu (on se demande même comment il peut être encore présent), l'aventurier vient de réaliser l'un des plus gros braquages de l'émission après avoir trouvé le premier poignard en seulement 36 minutes. Ce n'est pas un record (Francis de la saison 4 et Frédéric de la saison 8 ont le record absolu), mais cela a suffi pour bluffer tout le monde.