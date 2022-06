Koh Lanta - épreuve d'orientation : quel candidat a été le plus rapide (et le plus nul) depuis les débuts ?

Quel aventurier de Koh Lanta détient le record de l'épreuve d'orientation ?

Alors que deux aventuriers auraient été grillés et seraient en couple depuis Koh Lanta 2022, la saison se rapproche de la fin. Eh oui, l'épisode de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit), diffusé ce mardi 14 juin 2022 sur TF1, est celui de l'épreuve d'orientation. Bastien, Ambre, François, Jean-Charles et Géraldine vont s'affronter sur cette épreuve légendaire de l'émission animée par Denis Brogniart. Et cette saison, l'épreuve d'orientation aura un gros changement !

Mais en attendant de savoir qui seront les gagnants de l'épreuve d'orientation (et pourront accéder à l'épreuve mythique des poteaux de Koh Lanta), qui détient le record de l'épreuve d'orientation ? Quel aventurier ou quelle aventurière a été le ou la plus rapide à finir et à gagner l'épreuve ?

Ils sont deux : Francis de la saison 5 (Koh Lanta : Pacifique) et Frédéric de la saison 8 (Koh Lanta : Caramoan). Les aventuriers ont été les plus rapides à terminer et à remporter l'épreuve d'orientation ! Francis a trouvé son coquillage en un peu moins de 20 minutes (il arrive donc numéro 1) et Frédéric a terminé en 20 minutes pile (il est donc en deuxième position). Ils ont ainsi battu un record de rapidité !

Et découvrez les aventuriers qui ont le record... du plus grand nombre d'heures passées sur l'épreuve d'orientation

Maryline et Simon de la saison 7 de Koh Lanta (Koh Lanta : Palawan) ont en revanche le record de l'épreuve d'orientation la plus longue de l'histoire de l'émission... Ils ont dû tourner l'épreuve d'orientation en 2 fois, sur 2 jours. Les aventuriers ne trouvaient pas de coquillage, le tournage a donc dû être stoppé à la tombée de la nuit, ils ont dû passer la nuit là-bas, puis le tournage a repris le lendemain. C'est donc la plus longue durée pour l'épreuve d'orientation !