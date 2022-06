Koh Lanta 2022 : un nouveau couple formé grâce à l'émission ? Deux aventuriers grillés !

Colin a été éliminé de Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta : le Totem maudit) dans l'épisode 9, dont nous vous avons partagé les meilleurs moments en tweets. Le jeune homme s'est senti trahi par l'équipe rouge. En effet, lors des ambassadeurs, Louana lui avait promis qu'il aurait la protection de l'équipe adverse... Et Colin s'est bien fait douiller car ils ont presque tous voté contre lui ! "Je pensais que Louana allait faire le taf et que les autres avaient une parole. C'est facile de dire que je n'ai pas tenu ma parole, mais eux non plus" avait-il déclaré à Télé-Loisirs.

Durant son aventure, l'aventurier s'est montré très proche de sa coéquipière Olga. Il n'en a pas fallu plus pour affoler les internautes et de nombreuses rumeurs de couple sont apparues sur la toile. Malheureusement pour les fans, les deux candidats ont vite démenti l'information. "Les gens s'emballent. Avec Olga, on a été très proches. Cette aventure soude beaucoup. On a la même vibe, on a un truc très fort mais très amical" a expliqué Colin à Purepeople. "Il n'y aura jamais plus que de l'amitié entre Colin et moi. On est seulement des super alliés. On s'est rencontrés le premier jour sur la plage et on ne s'est jamais quittés" a assuré, quant à elle, l'ancienne l'ancienne danseuse du Moulin Rouge au Figaro.

Colin en couple avec une autre aventurière ?