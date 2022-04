Colin (Koh Lanta 2022) avoue ce qu'il craignait le plus dans l'émission

Pas facile d'être aventurier dans Koh Lanta ! Il faut non seulement réussir à survivre aux conditions extrêmes, dormir par terre, être au top pour les épreuves sportives mais aussi se contenter de manger très peu. Et forcément, tout le monde ne pourrait pas y arriver ! Nous par exemple, on ne se voit pas dormir sans notre oreiller et notre matelas. Mais quelle était la plus grande crainte de Colin ?

Ce qui faisait peur à Colin dans Koh Lanta

Dans une interview donnée à 20 minutes Suisse, Colin est revenu sur ses craintes avant le tournage de Koh Lanta 2022. Et comme pour beaucoup, celui qui a été nommé ambassadeur et a été au coeur de théories avoue que c'est le manque de nourriture qui le faisait flipper avant de partir sur le tournage aux Philippines. "J'ai un problème avec la nourriture. Quand je ne mange pas, je peux devenir assez vite irritable et ça me faisait peur." a confié le candidat qui s'est clashé avec Setha. On peut le comprendre !

Colin a aussi expliqué qu'il n'est pas arrivé dans Koh Lanta les mains dans les poches. Même s'il est un grand sportif dans la vie, il a quand même pris le temps de s'entraîner, a regardé les anciennes saisons et ce n'est pas tout. "J'ai regardé des vidéos sur comment faire des cabanes, du feu. J'ai essayé de me préparer au mieux, mais il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où on nous apprend qu'on part et la date du départ." a-t-il précisé.