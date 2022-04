Setha (Koh Lanta 2022) : Denis Brogniart la défend après le clash de Colin, "je ne suis pas d'accord"

Denis Brogniart ne supporte pas l'injustice et défend toujours les candidats quand il pense qu'ils en sont victimes. Il a d'ailleurs récemment soutenu Olga, accusée de racisme. Dans l'épisode 7 de Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta : le totem maudit), ce mardi 13 avril, les jaunes ont éliminé Alexandra. L'aventurière a ensuite donné un live sur Instagram avec Anne-Sophie, qui a connu une grosse frayeur sur le camp, et Colin. Ce dernier en a profité pour tacler Setha, leur coéquipière de l'équipe jaune, qui aurait pu sortir à la place d'Alexandra.

"Il y a un truc qu'on ne voit pas sur les images, c'est que Setha n'est pas du tout sociable. Je veux dire, elle est toujours en retrait, il n'y a pas de feeling, il n'y a pas grand-chose... Excusez-moi, mais il faut le dire à un moment, quoi. Ce n'est pas mal. Il y a des gens, c'est juste leur caractère d'être plus en retrait, et les caractères sont différents. Setha était toujours en retrait. Parfois elle n'était pas à table quand on mangeait tous ensemble" a affirmé le jeune homme.

Denis Brogniart prend la défense de Setha

L'animateur de Koh Lanta, qui devrait faire une pause d'un an, n'a pas hésité à défendre l'aventurière lors d'un live avec Alexandra, ce jeudi 14 avril. "Là où je ne suis pas d'accord, c'est que j'ai vu Colin dire que Setha est un peu transparente. Effectivement, c'est une fille discrète, mais je trouve qu'elle mène extrêmement bien sa barque. Avec intelligence, avec du recul. C'est aussi son jeu" a déclaré Denis Brogniart.

"Setha, c'est quelqu'un qui était très actif sur le camp, elle allait chercher beaucoup de cocos. Mais ce que Colin a voulu dire, c'est que Setha est quelqu'un de très actif sur le camp, qui pouvait être très performante sur certaines épreuves mais qui était très effacée. C'est-à-dire que quand on mangeait tous ensemble, elle pouvait ne pas rester avec nous. Elle était beaucoup plus en retrait. Ce n'était pas méchant. C'était plus pour dire que c'était plus difficile de créer des liens avec elle" lui a répondu Alexandra, avant de reconnaitre : "Elle est moins dans ce contact facile, mais peut-être qu'on n'a pas assez creusé aussi".

Une chose est sûre, les Jaunes ont en tout cas été bien baladés par Setha et son collier imaginaire...