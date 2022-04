Bastien (Koh Lanta 2022) pas vraiment fan de l'émission : "Depuis quelques années, je vis sans télévision"

Koh Lanta 2022 nous avait manqué ! Pas diffusé la semaine dernière à cause d'un match de l'équipe de France de football, le jeu d'aventure revient sur TF1 ce mardi 5 avril pour son épisode 6. Et il va falloir bien profiter de cette saison car le programme pourrait mettre beaucoup de temps à revenir ! Dans le dernier épisode, c'est Stéphanie qui a été éliminée. Une deuxième élimination de suite pour l'équipe des jaunes qui contient pourtant de très bons éléments comme Yannick, qui a récemment défendu Olga après des accusations de racisme, ou encore Bastien.

Ce dernier a révélé dans une interview accordée à Télé 7 jours qu'il ne connaissait pas plus que ça l'émission avant d'y participer. "Comme tous les enfants de mon âge, j'ai regardé les débuts du programme, lancé en 2001. J'ai décroché à la fin de la saison 2. Depuis quelques années, je vis sans télévision. On peut dire que je suis arrivé aux Philippines sans trop connaître l'émission" déclare-t-il. L'ancien coéquipier d'Anne-Sophie, qui a eu une grosse frayeur, explique aussi que c'est son ex qui l'a inscrite au casting : "Ce n'est pas mon idée, mais celle de mon ancienne petite amie. Au-delà de ma passion pour l'escalade, je pratique de nombreuses activités sportives : la course à pied, la natation, la plongée en apnée... Pour mon ex, j'avais le profil parfait"

"Je suis incapable d'élaborer le moindre plan d'action contre mes camarades"

S'il est au top physiquement, Bastien ne brille pas côté stratégie. "Je suis arrivé avec un bagage sportif qui peut être intéressant. Hélas, je suis incapable d'élaborer le moindre plan d'action contre mes camarades. De ce côté-là, ce n'est pas gagné pour moi..." s'amuse-t-il.

Si pour lui, la vie en communauté n'a pas été un problème, les conditions climatiques ont en revanche été un véritable cauchemar. "Aux Philippines, mes pires ennemis ont été la pluie et le froid. Dans mes souvenirs d'enfance, Koh-Lanta représentait la vie en maillot de bain et en short. Rien à voir avec ce que nous avons vécu. Cette météo hostile a été un cauchemar" avoue-t-il.

Concernant une éventuelle nouvelle participation, Bastien ne souhaite pas encore se prononcer et préfère se consacrer à ses projets. "Actuellement, je pense à mon prochain voyage : un nouveau périple à vélo programmé pour cet été. Je vais partir du cap Nord de la Norvège, pour rejoindre Athènes. Un parcours de 6500 km, que je compte réaliser en trois ou quatre mois. Une grosse aventure !" conclut-il.