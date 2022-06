Jean-Charles (Koh Lanta 2022) : pourquoi il n'a pas voté contre Ambre malgré sa trahison ? Il s'explique

On ne sait pas si Jean-Charles remportera Koh-Lanta : Le Totem maudit, mais l'aventurier a déjà gagné notre coeur. Depuis le début du jeu, le candidat - qui n'est clairement pas le plus athlétique, se révèle à l'inverse être une personne aussi sympathique qu'attachante, qui n'hésite pas à penser aux autres même quand ils ne le méritent pas forcément. Et ce n'est pas son comportement envers Ambre cette semaine qui nous contredira.

Pourquoi Jean-Charles n'a pas voté contre Ambre ?

Alors que cette dernière l'avait envoyé en duel face à Olga et Fouzi au risque qu'il se fasse éliminer et avait ensuite expliqué son choix d'une façon ridicule à base de "je savais que tu reviendrais, c'était pour t'aider à retrouver confiance en toi", Jean-Charles - qui s'était logiquement senti trahi et déçu devant ce geste et ces fausses excuses, n'a pourtant finalement pas souhaité se venger.

A l'occasion du nouveau conseil qui a vu Nicolas se faire éliminer, Jean-Charles n'a en effet pas écrit le nom d'Ambre sur le bout de papier, là où la jeune femme n'avait de son côté pas hésité à écrire le sien. Un choix étonnant ? Oui, mais qui a notamment été dicté par sa gentillesse et bienveillance.

Si l'aventurier n'a pas caché à Télé-Loisirs qu'il voulait initialement voter contre la traitresse, guidé par sa colère, "On revient sur l'île avec Olga, on a nos avantages stratégiques et instinctivement je me dis 'Ambre, en m'envoyant sur cette épreuve, elle a voulu que je sorte'", il a rapidement précisé qu'il ne s'était finalement pas senti de s'en prendre à la candidate. "Mais après, j'ai eu le temps d'y réfléchir et de me dire 'Mais non Jean-Charles, tu as galéré avec Ambre pendant 25 jours, on a partagé plein de choses durant l'aventure, et quand bien même elle voudrait t'éliminer, tu n'es pas dans la même démarche", a-t-il confié.

Une décision (aussi) stratégique

Cependant, on vous rassure, n'allez pas croire que Jean-Charles est naïf. Premièrement, grâce à son collier d'immunité trouvé sur l'île, il se savait dans tous les cas en sécurité pour le conseil de la semaine et n'avait donc pas grand chose à perdre. Deuxièmement, s'il a changé son vote, c'était également par stratégie après avoir convaincu Géraldine de s'associer à lui pour voter contre Nicolas.

"Je n'étais pas du tout certain que Géraldine me suive. Elle était proche des rouges et suivait leur stratégie. Mais mes arguments étaient tellement implacables..., a-t-il confié au site. Elle savait qu'elle était en danger si j'avais quelque chose pour me sauver, ce que je lui avais laissé entendre. Elle n'avait pas le choix, quelque part... je ne sais pas au final si elle a fait un choix de coeur ou un choix de circonstances."

Bref, si Ambre a donc été sauvée cette fois-ci, rien ne dit que Jean-Charles ne va pas contre-attaquer dès l'épisode 15...