Koh Lanta 2022 : la trahison de Denis, seum ultime... les 14 tweets qui nous ont fait rire devant la finale

Ce mardi 21 juin, ce n'était pas que la Fête de la musique. Les vrais étaient devant leur télé, branchés sur TF1 pour découvrir la grande finale de Koh Lanta 2022 (ou Koh Lanta : le Totem maudit). Surprise, trois candidats se sont affrontés en finale et, après une édition sans gagnant, ce sont deux aventuriers qui ont été sacrés vainqueur : Bastien et François. Gagnant surprise aux poteaux, seum pour Jean-Charles, "trahison" de Denis Brogniart et retour de Setha et du collier d'immunité, voici les 14 tweets qui nous ont fait rire devant ce dernier épisode du jeu d'aventure.

a nous lche des " la fin il n'en restera qu'un" h24 et la fin il en reste DEUX ??? Attendez moi je sors hurler 2 secondes ptdrrrrr je ne crois plus en rien #KohLanta #KohLanta2022 #KohLantaLeTotemMaudit — zou (@mazumary) June 21, 2022

J'ai jamais vu un mec se faire autant dtruire au dernier conseil et gagner quand mme de l'argent..#KohLanta #KohLanta2022 #kohlantaletotemmaudit pic.twitter.com/2pOsnwkzSA — Zelldow (@zelld0w) June 21, 2022

Jean-Charles, ce héros Jean-Charles est le grand malheureux de cette finale. Arrivé 2ème aux poteaux, il n'a pas été choisi par Géraldine. Et si c'est bien la lose, il a pu compter sur le soutien des internautes. Même si beaucoup avaient le seum, ils ont posté de nombreux messages émouvants (et drôles) pour rendre hommage à son parcours dans le jeu.

Tu as gagn dans nos coeurs Jean Charles ! Au nom de tous les nuls en EPS : MERCI #KohLanta #kohlanta2022 pic.twitter.com/yc7GeVJJku — Y (@PhyzikReMYx) June 21, 2022

"Y'a que sur les preuves liminatoires qu'ils voulaient me choisir" mdrrr Jean-Charles il clashera encore Ambre dans 10 ans #KohLanta2022 #KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/kJbnKemPvK — Maryline (@wolfiesun13) June 21, 2022

Le parcours de Jean-Charles c'est vraiment l'illustration parfaite de "on sait jamais, sur un malentendu a peut passer" #KohLanta2022#KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit — zou (@mazumary) June 21, 2022

Jean Charles : " Je pense qu'ils m'ont pas choisi parce qu'il savait que j'allais gagner " UN CRACK #KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit #KohLanta2022 — Mrs B (@Tress_95) June 21, 2022

Setha reçoit un vrai collier d'immunité Sur le plateau, les aventuriers se sont retrouvés pour découvrir le vote final et faire le bilan de cette édition. Et Setha qui avait trompé tout le monde avec son faux collier d'immunité a eu droit à une belle surprise : Denis Brogniart lui a offert un vrai collier. Et ça a inspiré le web !

"Ouai Setha, il restait un collier d'immunit, encore un cameraman qui a pas fait son job"#KohLanta2022 #kohlanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/Gc1pUqriqA — Neurchi de Koh-Lanta (@Neurchikohlanta) June 21, 2022

Setha avec un collier elle a tenu 100x plus que Teheiura et Charlotte avec deux colliers quand mme #KohLanta pic.twitter.com/DbicyJmTVL — Nico-63 (@Cobrix06) June 21, 2022

>> Koh Lanta : que fait réellement Denis Brogniart pendant l'épreuve des poteaux ? Des finalistes révèlent ce qu'on ne voit pas << Bonus no context Voici aussi d'autres tweets qui nous ont fait marrer devant la finale de Koh Lanta :

Tout le jury final quand Ambre est arrive #KohLanta pic.twitter.com/YbziXg28pf — Clment (@dc1ement) June 21, 2022

Bastien c'est le seul mec de l'histoire de Koh Lanta qui aprs 40 jours a moins de barbe qu' son arrive #KohLanta pic.twitter.com/gVnypK99d8 — Un Twittos (@anthonyrcsc05) June 21, 2022

Moi chaque saisons qui me demande quel est l'intrt de zoomer autant sur les pieds comme a #KohLanta #KohLanta2022 #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/NdzQTU7IDr — Bloomy (@danya_khaleesi) June 21, 2022