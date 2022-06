Koh Lanta 2022 : pires souvenirs, conseils et prono, les poteaux vus par les ex-candidats stars

Ugo, Brice et Loïc nous disent tout sur l'épreuve mythique des poteaux de Koh Lanta

"Mon conseil numéro 1 pour réussir : l'abnégation voilà, surtout le but c'est de se mentaliser, vraiment c'est hyper compliqué de rester debout sur un poteau à ne rien faire, la tête elle tourne dans tous les sens, il ne faut pas regarder ce que font les autres. Je ne me concentre que sur moi, parce que si je vois que les autres autour de moi sont biens, à l'aise, ça me fout un sacré coup au moral et ça c'est pas bon pour la suite. Donc voila, ne s'occuper que de soi, on oublie les pieds, de toute façon les pieds nous font super mal donc on oublie la douleur, on se bloque dans la tête et on va essayer de partir loin. Moi, je me suis répété une recette de cuisine pendant 4 heures en 2012, les moules au chorizo, et ça m'a permis de tenir le coup donc c'est vraiment que du mental" nous dévoile Ugo, gagnant de Koh Lanta Malaisie en 2012, après être resté 4 heures et 9 minutes sur les poteaux.

"Le vrai conseil, c'est d'être concentré"

"Mon conseil pour réussir l'épreuve des poteaux, ce serait déjà de s'entraîner au niveau de la patience parce qu'on attend beaucoup, il faut être très très patient et concentré. Il faut s'entraîner aussi à l'équilibre parce qu'on reste sur un piquet pendant des heures, donc je dirais que c'est un mixte entre la patience et l'équilibre" déclare Loïc, deuxième de l'épreuve en 2020 après être resté 3h45.

Pour Brice, qui a remporté l'épreuve face à lui et qui perdu énormément de poids durant l'aventure, "le vrai conseil, c'est d'être concentré, mais celui où celle qui gagne les poteaux, c'est la personne qui a le plus de mental ! Toutes les cartes sont rebattues sur les poteaux".

Une part de chance ?

Pour eux, pas de place à la chance dans cette épreuve... Ou très peu ! "Je ne pense pas qu'il y ait de place à la chance sur cette épreuve, les conditions météo sont les mêmes pour les trois sur les poteaux, il peut y avoir de la pluie, un coup de vent qui peut vous faire tomber... Mais non, c'est du mental, la chance, pour moi, n'a aucune place sur les poteaux. C'est le meilleur qui gagne sur cette épreuve" affirme celui qui méritait réellement de gagner Koh Lanta, la légende. Même son de cloche chez Brice : "C'est vraiment le ou la meilleure mentalement qui gagne".

"Je pense qu'il y a un peu de chance dans cette épreuve, parce que ça va dépendre des éléments. Il suffit qu'il y ait du vent, de la pluie... ça peut varier en fonction des saisons. Donc il y a un peu chance au niveau de la météo, mais sinon, si le temps est calme, c'est surtout du talent et de la concentration", déclare Loïc de son côté.

"Le meilleur souvenir c'est évidemment quand les concurrents tombent"

Les trois aventuriers nous ont également dévoilé leurs meilleurs et pires souvenirs sur cette épreuve. Pour Ugo, "le meilleur, c'est très certainement le moment où je gagne en 2012, où je me rends compte que je suis le dernier debout sur ces foutus poteaux et que c'est la conclusion de 40 jours de galère. C'est vraiment un moment dingue de se dire qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, c'est vraiment un moment exceptionnel. Le pire souvenir, c'est peut être l'inverse, quand je tombe des poteaux en 2021... Laurent Maistret reste accroché comme un mollusque. A la dernière clapette qui tombe, moi, j'ai clairement moins d'équilibre que lui sur ce moment-là, je tombe, je suis deuxième, je sais que je perds Koh Lanta. Ce moment-là est vraiment un souvenir assez délicat".

"Mon meilleur souvenir pour les poteaux, c'est tout simplement d'être sur les poteaux de Koh Lanta, clairement, c'est l'épreuve mythique. Le pire souvenir, pour moi, c'est l'attente, c'est vraiment très très très long... Je suis pas trop patient donc c'était assez dur" se souvient Loïc.

"Le meilleur souvenir, c'est évidemment quand les concurrents tombent. En fait, sur les poteaux, on ne voit pas les autres candidats et donc on ne se fie qu'au bruit, et bien sûr à Denis. La joie d'entendre plouf et de se dire on est plus que deux et puis encore fois, un deuxième plouf et là on sait qu'on a gagné, c'est magique de se dire qu'on est le dernier aventurier debout après 40 jours. Le pire souvenir, c'est la chaleur, il faisait très chaud et le plus difficile c'est aussi de gérer ses besoins (pour faire pipi on se demande toujours comment faire et puis on finit par se débrouiller)" nous confie Brice, qui est devenu papa peu après l'aventure.

Bastien favori

Comme tout bon ancien aventurier, Ugo, Brice et Loïc ont suivi ce Koh-Lanta 2022 et ils nous ont donné leurs pronostics pour les poteaux. Ugo et Brice mettent une pièce sur Bastien. Loïc, lui, ne se mouille pas : "Je ne sais pas du tout, c'est tellement aléatoire... Clairement, ça va dépendre des conditions dans lesquelles ils étaient. Voilà, voir s'ils sont en forme ou pas, et s'il y en a un qui a plus d'équilibre que l'autre, donc là dessus, je suis dans le flou total. Mais j'ai hâte de découvrir tout ça". Nous aussi on a hâte de savoir qui va gagner !