Brice (Koh Lanta 2020) papa : il dévoile le prénom de son bébé, les abonnés valident

"Notre petit prince s'appelle donc... Maël" a ainsi déclaré Brice, aux anges ! Pour révéler le prénom de son bébé, l'aventurier de Koh Lanta 2020 a publié une série de photos signées @aurelieperillou sur Instagram. Des clichés en noir et blanc, montrant le baby bump de la maman avec les mains du papa posées sur le ventre arrondi lors de sa grossesse. Et en légende, Brice avait donné des indices au fur et à mesure. "Indice 1 sur le prénom de mon fils", "avec un 'L' ça vous aide ?" avait-il demandé, ajoutant ensuite les lettres "A" et "E" en précisant : "Je crois que ça commence à se préciser ce petit prénom". Celui qui avait balancé sur les coulisses du conseil de Koh Lanta, les 4 terres a alors indiqué le "M" manquant pour former le prénom "Maël".

De nombreux internautes valident le prénom du bébé

Depuis qu'il sont devenus parents, Brice et sa compagne sont sur un petit nuage. "Je suis le plus heureux du monde, c'est juste dingue, je suis papaaa" a-t-il écrit en légende, très heureux. "On valide le prénom la team ?" a-t-il aussi demandé. En découvrant que son bébé s'appelle Maël, la majorité des ses abonnés ont validé, trouvant que c'est un prénom à la fois "original" sans être trop délirant (on pense notamment au fils d'Elon Musk, appelé X A-E A-XII).