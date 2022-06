Koh Lanta : que fait réellement Denis Brogniart pendant l'épreuve des poteaux ? Des finalistes révèlent ce qu'on ne voit pas

L'épreuve des poteaux est L'EPREUVE phare de Koh Lanta. Toutes saisons confondues, chaque aventurier rêve de la disputer. Ce mardi 21 juin 2022, c'est Géraldine, Jean-Charles, Géraldine et François qui vont rester plantés pendant des heures pour tenter de se qualifier pour la finale de ce Koh Lanta 2022. Mais, que fait Denis Brogniart pendant ce temps là ?

"Il est tellement sportif et hyperactif que je pense qu'il a le temps de faire trois fois le tour de l'île à vélo, nager, faire le tour des atolls polynésiens, rencontrer les cultures locales... Denis, c'est un hyperactif, on ne sait jamais tout ce qu'il fait tout le temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très attentif ! Pendant toutes les épreuves, il regarde vraiment ce qu'il se passe. Il est comme un commentateur de sport. Il aime ça. Il aime quand il y a de la baston" nous explique Ugo qui a participé deux fois à l'épreuve, en 2012 et en 2020. S'il a remporté l'épreuve dans sa première aventure, il a terminé deuxième dans Koh Lanta, la légende, où il était devenu le chouchou des téléspectateurs.

"C'est un repère pour nous"

"C'est un repère pour nous quand on est sur les poteaux, parce qu'il vient à peu près toutes les heures ou demi heures. Ça nous fait un repère dans le temps. Quand on le voit arriver, on se dit 'ça fait une heure', 'ça fait deux heures'... Il nous l'annonce même, donc on le guette. On ne regarde pas ce qu'il fait, mais je ne m'inquiète pas pour lui, il doit être en train de courir ou de faire quelque chose. C'est un hyperactif et c'est mec en or" ajoute le vainqueur de Koh Lanta Malaisie en 2012.

De son côté, Brice, jeune papa et finaliste de Koh Lanta les 4 Terres en 2020 nous dévoile que "Denis fait des allers-retours. Il vient à chaque fois qu'on enlève une partie du poteau. Et quand ça devient trop difficile, il reste à côté de nous, au cas où. Sinon, il part le long de la plage, dans la forêt, on ne sait pas où, mais je pense que c'est dans la régie".

Enfin, Loïc, chouchou des téléspectateurs, qui est resté 2h45 sur son poteau en 2020, s'amuse : "Denis, il galère comme nous au soleil, mais pas sur le poteau, sur la plage... C'est vrai qu'il y a un peu plus d'espace, un peu moins de problèmes d'équilibre, mais c'est tout aussi galère".

Denis Brogniart n'a donc vraiment pas le temps de s'ennuyer pendant que les candidats sont sur les poteaux !