Loïc (Koh Lanta, La Légende) et Alix éliminés : les twittos entre larmes et explosion de joie

Loïc est cependant sur l'île des bannis et peut donc espérer être à l'épreuve d'orientation de Koh Lanta. Une surprise pour lui, comme il l'a avoué à Télé Loisirs : "Quand j'arrive, je pense être sur l'île du jury final mais je ne l'ai vraiment pas trouvée 'ouf' cette île (rires). Et là je vois le panneau explicatif. Et puis Ugo nous avait déjà expliqué un peu le principe. Donc je comprends tout de suite et là, l'adrénaline revient dans le sang et c'est reparti pour un tour...".

Koh Lanta, La Légende : Alix éliminée au conseil, les twittos sont en folie

En revanche, quand Alix à été éliminée à l'issue du conseil dans Koh Lanta, La Légende, les internautes ont réagi à l'opposé de l'élimination de Loïc. Pas de larmes, ou alors de joie. Les twittos étaient limite prêts à ouvrir une bouteille de champagne pour fêter ça !

"Je suis hyper frustrée de partir. Bien évidemment que je visais les poteaux, je visais l'orientation mais voilà dans mon aventure je n'ai aucun regret et puis je leur souhaite à tous bonne chance" a déclaré l'aventurière sur le départ, dans l'épisode du Koh Lanta All Stars 2021. Malgré son discours fair-play, de nombreux fans du jeu se sont réjouis qu'elle rejoigne Christelle et Loïc sur l'île des bannis. En cause ? Les stratégies et trahisons d'Alix qui n'ont pas plu au public, même si elle serait la seule aventurière à ne pas avoir triché.