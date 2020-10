Bastien Grimal accusé de revenge porn contre Angèle par son ex Kellyn : il s'explique

Après un mois de relation seulement, Bastien Grimal a annoncé sa rupture avec Kellyn et dévoilé les raisons dans une vidéo YouTube. Son ex-petite amie l'a ensuite accusé de mentir : "Lui-même sait que ce qu'il a pu évoquer ne sont pas les vraies raisons de notre rupture", a-t-elle balancé. La relation actuelle entre les deux candidats, qui se sont mis en couple dans Les Princes et les princesses de l'amour 4, n'est donc pas au top, d'autant plus que Kellyn accuse Bastien de revenge porn.

Bastien Grimal répond aux accusations de Kellyn

Apparemment, l'ex d'Anthony Alcaraz "aurait entendu Bastos lui dire qu'il avait couché avec Angèle, qu'il l'avait enregistrée à son insu, qu'il l'aurait virée de chez lui dans la nuit qu'elle avait pété un câble et qu'il comptait tout diffuser". Bastien Grimal et la candidate des Marseillais VS Le reste du monde 5 ont démenti cette version, mais que s'est-il réellement passé ? Le pote de Darko a décidé de donner sa version dans une vidéo YouTube.

Bastien commence par remettre l'histoire dans le contexte : l'ex de Mélanie Dedigama a tourné une session "coups d'un soir les plus fous" avec Clara Berry dans laquelle il a dévoilé un enregistrement où on entend Angèle s'énerver violemment le fameux où il l'aurait virée de chez lui. A l'époque, l'influenceur n'avait pas révélé son identité.

"Elle a commencé à tout éclater chez moi"

Aujourd'hui, Bastien Grimal confirme qu'il a bien couché avec Angèle Salentino et qu'il lui a bien demandée de partir de chez lui pour ne pas passer la nuit avec : "Y a un an environ, j'ai vu Angèle. On s'est rencontré sur Tinder. Le soir où on s'est rencontré, on a couché ensemble. Ca s'est grave bien passé. On a discuté, c'était chanmé. Et puis, quand je ne connais pas une personne, je n'ai pas très envie de dormir avec. Le sommeil, c'est intime. Du coup, j'ai dit poliment à Angèle : 'je vais aller dormir.' Je lui ai proposé de prendre un Uber pour rentrer chez elle."

Et de là, l'ex-petite amie de Greg Yega "a pété un câble" : "Elle a commencé à tout éclater chez moi, mais vraiment tout éclater, jeter des verres etc. J'avais un trou dans mon mur, une dinguerie. Quand elle a commencé à faire ça, j'ai eu peur. Je me suis dit que cette histoire allait se terminer à la police. Elle va déposer une plainte contre moi. Elle avait l'air dans un tel état, c'était incontrôlable. Il faut savoir que nous les gars quand on se retrouve dans une situation où une fille a envie de nous faire du mal après qu'on ait couché avec, elle peut nous faire n'importe quoi. Comme porter plainte pour abus sexuel."

"Cet enregistrement vocal n'est absolument pas du revenge porn"

Bastien Grimal continue : "Par peur, j'ai démarré mon enregistrement pour prouver que c'est elle qui est en train de péter un câble sur moi et pas l'inverse. Au cas-où, cette histoire dégénérait (...) Angèle a fini par partir de chez moi et cette histoire semble bien se terminer. Je lui ai explique à ce moment-là que ça ne veut pas dire que je ne veux pas la revoir, mais je comprends qu'elle ait pu se sentir utilisée. Du coup, je lui ai envoyé des messages et on s'est revu plusieurs fois chez moi."

La suite ? "C'était longtemps avant que Angèle soit connue (...) Cet enregistrement est anonyme, on n'entend pas qui parle. En plus de ça, Angèle était loin d'avoir une quelconque célébrité. Du coup, je publie cet enregistrement vocal, qui n'est absolument pas du revenge porn ou du porno, pour me protéger d'une meuf qui casse tout chez moi. (...) Le temps passe, on a fini par se reparler."

"Jamais j'aurais pensé que Kellyn puisse inventer un mensonge"

Le candidat des Princes de l'amour 8 dément aussi les rumeurs de chantage avant de révéler que Kellyn était au courant de l'existence de cette vidéo : "J'ai fait l'erreur de lui montrer parce que je la trouve drôle et jamais j'aurais pensé qu'elle puisse inventer un mensonge à propos de cette vidéo et transformer ça en revenge porn. (...) Je ne peux pas croire que quand on s'est séparé, elle a décidé de révéler l'existence de cette vidéo et de dire que si je ne l'avais pas postée, c'était pour que Greg et Angèle fassent la pub Cap, mon application avec Darko. (...) Je n'ai même demandé à Greg de faire une pub, je peux le prouver."

"Elle fait du mal à Angèle"

Bastien Grimal conclut : "Je vous conseille de ne jamais sortir avec Kellyn. Je ne peux pas croire qu'on fasse ça à un ex. En plus, elle fait du mal à Angèle en essayant de me faire du mal. Cette information sur Angèle n'aurait jamais du sortir. (...) Kellyn s'en fiche. Je connais des choses sur elle, des dingueries, mais jamais de la vie, je ne balancerai des saloperies comme ça. Je trouve tout ça hyper trash, hyper moche. Je ne veux pas qu'il y ait d'articles sur moi ou parlant de mes relations. Je trouve ça éclaté."