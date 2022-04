Balthazar saison 5 : Raphaël vs Alexandre, Tomer Sisley promet une confrontation explosive dans la suite

Tomer Sisley l'avait promis, on n'a pas été déçu : le final de la saison 4 de Balthazar était aussi fou qu'incroyable. Dans ce dernier épisode diffusé ce jeudi 14 avril 2022 sur TF1, les créateurs ont en effet mis en scène une révélation inattendue qui a bouleversé tout l'univers du héros et de la série.

Le passé de Balthazar exploré grâce à Tomer Sisley

Alors que le médecin légiste était accusé à tort du meurtre de Sabrina, celui-ci a finalement découvert que la personne responsable de ses malheurs n'était autre que Alexandre (Olivier Sitruk), son propre frère dont il n'avait aucun souvenir. Pire, il a également appris que c'était ce dernier qui était à l'origine de sa rencontre avec Maya (Leslie Medina) et tout ce que cela a pu entraîner comme conséquences.

La raison de telles actions ? La vengeance, tout simplement. Et pour cause, il a été révélé à travers certains flashbacks qu'Alexandre était instable mentalement depuis l'enfance avec des tendances psychopathes et que depuis la naissance de Balthazar, il le voyait comme un ennemi à abattre. Face au danger qu'il représentait à l'époque, leurs parents avaient tenté de le placer dans un établissement spécialisé, mais le grand vilain de la série s'était alors enfui, ne donnant plus aucune trace de vie à ses proches, afin de mieux ruminer sa haine envers son frère.

Des révélations surprenantes que l'on doit... à Tomer Sisley. Particulièrement impliqué dans l'évolution de la série Balthazar afin de ne pas trahir la passion des fans, le comédien a confessé auprès d'Allociné qu'il avait lui-même ouvert la porte à de telles idées. "En fin de saison 3, on a des eu des discussions au sujet de la suite et on s'est demandé "Comment peut-on prendre des risques maintenant ? Comment peut-on se mettre en danger ?, a-t-il expliqué. Rapidement, on a eu l'idée de raconter son enfance et de s'intéresser à sa famille. L'idée, c'était de ne pas aller vers l'évidence. On voulait essayer d'être là où on ne nous attendait pas, en réservant des surprises aux téléspectateurs."

Une confrontation explosive à venir

En revanche, Clothilde Jamin - la créatrice et productrice de la série, l'a de son côté confessé, ce sont les scénaristes qui ont alors imaginé l'introduction de ce frère machiavélique, "On a eu envie d'introduire ce personnage d'Alexandre qui est l'inverse d'un alter ego, qui est à l'inverse absolu de tout ce qu'est notre héros". Et bien évidemment, elle l'a assuré, il n'a pas été uniquement pensé pour le buzz le soir de la diffusion. Au contraire, Alexandre aura un vrai rôle à jouer dans le futur : "L'introduction d'Alexandre Balthazar nous permettait de raconter comment on se construit dans une relation de fraternité, lorsqu'on est à la fois dans une relation de rivalité et d'admiration au sein d'une cellule familiale".

Aussi, préparez-vous, la suite s'annonce grandiose. Alors qu'une saison 5 de Balthazar est actuellement préparation, Tomer Sisley a déjà promis que les premiers épisodes seront explosifs et réjouissants, "Il y a une très belle confrontation entre Balthazar et Alexandre dès le premier épisode de la saison 5 que j'ai hâte de tourner".

Vivement 2023 !