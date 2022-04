Balthazar saison 5 : une suite déjà en tournage, bientôt la fin de la série ?

Encore sous le choc après le dernier épisode de la saison 4 de Balthazar diffusé ce jeudi 14 avril 2022 sur TF1 ? On vous comprend. Malgré tout, on a une bonne nouvelle à vous annoncer : une saison 5 est déjà prévue et est même actuellement en tournage. Et si la date de sortie n'est pas encore connue, Tomer Sisley (Balthazar) et Constance Labbé (Camille Costes) sont les premiers à teaser la suite sur Instagram.