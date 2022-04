Balthazar saison 4 : le départ d'Hélène Bach ? Une obligation pour les créateurs, "On doit se renouveler"

C'est la nouveauté de cette saison 4 de Balthazar : Hélène Bach (Hélène de Fougerolles) a laissé sa place à Camille Costes (Constance Labbé) au côté du médecin légiste incarné par Tomer Sisley. Une véritable surprise pour les fans étant donné que le final de la saison précédente laissait espérer un couple entre les deux héros de la série (la capitaine y avouait ses sentiments à Balthazar), mais une évidence pour l'équipe créative.

Le départ d'Hélène Bach ? Une nécessité créative

Interrogée par Allociné sur le départ inattendu d'Hélène Bach pour la Polynésie après s'être pris un râteau, Clothilde Jamin (productrice et co-créatrice de la fiction policière) a révélé qu'elle et son équipe étaient tout simplement arrivés au bout de la dynamique d'un tel duo.

"Au bout d'un moment, lorsqu'on a exploité un peu tous les ressorts de la comédie romantique, il y a deux solutions, a-t-elle rappelé. La première c'est que les deux héros se mettent ensemble, ce qui signe quand même un peu la fin de la tension qui est un gros moteur dans Balthazar". Et la deuxième ? "On continue à rendre cette histoire impossible, mais à un moment donné on commence forcément à tourner en rond."

Or, tandis que TF1 est satisfaite des audiences de la série - la chaîne a récemment commandé une saison 5 qui va bientôt entrer en tournage, il n'était pas question pour les scénaristes de prendre le risque de lasser les fans avec une intrigue moins passionnante. "Quelle que soit la qualité du personnage et la qualité de la relation entre les deux, on doit chercher à se renouveler, a confié Clothilde Jamin. Et dans ce cas-là ça passait par cette décision de se séparer du personnage d'Hélène Bach".

"On doit chercher à se renouveler"

Et à la question : ce départ n'était-il pas précipité et déceptif au regard de l'importance de l'héroïne dans la série ? Clothilde Jamin a la réponse parfaite. Si elle reconnait que la fin de son parcours a pu paraître abrupte, cette rapidité d'exécution était malgré tout inévitable, "On ne voulait pas non plus générer une nostalgie sur le personnage d'Hélène Bach, qu'on aime beaucoup".

Selon elle, le risque d'offrir "une vraie sortie à Hélène, en prenant le temps de faire partir le personnage" était de rendre "très difficile ensuite [l'introduction] d'un nouveau personnage derrière". Aussi, pour ne pas compliquer la tâche de Constance Labbé, la décision d'aller vite est apparue comme la plus logique pour "repartir sur quelque chose de nouveau".

Et au regard du succès de cette nouvelle saison, il est difficile de donner tort à une telle réflexion...