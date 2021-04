Bac 2021 : un appel au blocus des lycées lancé pour demander le contrôle continu

Alors, que demande le syndicat ? D'abord l'annulation des épreuves écrites et du Grand Oral du baccalauréat 2021 et donc la mise en place du contrôle continu pour tous les terminales mais aussi pour ceux qui passent le BTS. L'UNL demande aussi des sessions de rattrapages pour ceux qui n'auraient pas eu leur bac en contrôle continu ainsi que la "non pénalisation du manque de stage pour les élèves en filières professionnelles".

Afin de faire entendre leur voix, ils appellent également les lycéens à un gros blocus des établissements et ce dès ce lundi 3 mai afin de "d'imposer nos voix face au Ministère", précise le communiqué. Seront-ils suivis dans ce mouvement ? Réponse en début de semaine prochaine pour le savoir.