Aya Nakamura : son appart cambriolé, les voleurs repartent avec un énorme magot

Aya Nakamura : son appart cambriolé, les voleurs repartent avec un énorme butin

Des voleurs ont trouvé le moyen de gâcher les vacances d'Aya Nakamura. On vient de l'apprendre, l'interprète de Djadja et La Dot a été victime d'un cambriolage et aurait ainsi perdu de nombreux objets de valeur.