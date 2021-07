Nabilla Benattia et Thomas Vergara cambriolés : le voleur serait passé par une fenêtre ouverte

La fête aurait dû être parfaite... Ce mardi, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se mariaient pour la 2e fois, deux ans après s'être dit oui à Londres lors d'une cérémonie intime. Les deux amoureux se sont mariés devant les caméras d'Amazon Prime Video et avaient réservé une fête folle pour leurs nombreux invités. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu. Si la soirée s'est déroulée sans accroc, les deux ex-stars de télé-réalité devenus influenceurs ont été victimes d'un cambriolage alors qu'ils faisaient la fête. Lors de leur retour à l'hôtel, ils ont découvert que leur chambre avait été vidée.

"On est choqués"

Quelques heures après l'annonce de son cambriolage dans la presse, Nabilla Benattia a confirmé avoir bien été cambriolée sur son compte Snapchat. Très peinée et les larmes aux yeux, la star a confié avoir déposé plainte. "Les policiers ont déjà des pistes, c'est une très bonne chose. Il y a une enquête qui est en cours" précise-t-elle. Celle qui a été révélé dans Les Anges 5 confirme aussi qu'elle s'est fait voler de nombreux bijoux, notamment des bijoux de famille, ce qui lui fait beaucoup de mal. "Ce qui me fait un petit peu de peine, c'est que ce sont des bijoux que mon grand-père et ma grand-mère m'avaient offerts. Ce sont des choses qui sont sentimentales, qui n'ont pas de prix à mes yeux et ça me fait beaucoup de peine de ne plus avoir ces bijoux de famille qui appartenaient à mon grand-père et à ma grand-mère" a-t-elle expliqué, les larmes aux yeux.

Mais Nabilla et Thomas ont aussi eu peur pour leur fils, Milann, qui dormait dans la chambre d'à côté. "Quand on était au mariage, notre fils dormait juste à côté. Du coup, ça nous a fait un petit peu peur parce qu'on s'est dit qu'ils auraient pu rentrer et peut-être lui faire du mal." confie la star.

Le cambrioleur serait passé... par une fenêtre ouverte

Pour l'instant, le responsable du vol n'a pas été arrêté mais Le Parisien dévoile de nouveaux éléments de l'enquête. Selon le journal, le voleur serait entré... par une fenêtre restée ouverte. Le procureur de la République de Senlis a confirmé que le vol a eu lieu "sans effraction", vers 2h40 le matin du mercredi 7 juillet 2021. L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver le ou les responsable(s).