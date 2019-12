Aya Nakamura moquée par Kev Adams : ses fans la soutiennent

Aya Nakamura moquée par Kev Adams, ses fans s'énervent

Entre Kev Adams et Aya Nakamura, ce n'est vraiment pas le grand amour. Dans son spectacle Sois 10 ans dont la dernière était retransmise en direct sur TF1 ce samedi 28 décembre, l'acteur et humoriste s'est moqué de la chanteuse de Djadja et Pookie. Une chose qui n'a pas fait rire les fans de la star. Sur Twitter, ils ont soutenu Aya Nakamura.

Dc on a kev Adams pseudo humoriste la recherche de visibilit qui veut surfer sur la notorit d'@AyaNakamuraa. Miskine mme pas elle va te donner l'heure #KevAdamsEnDirect #AyaNakamura — Doudoune241 (@Doudoune241) December 29, 2019

Par contre, tailler les gens sur leur prnom.. c'est moyen nan @kevadamsss ? a fait vachement maternelle. #Kayak srieux ? Et vraiment jtrouve son son trop naz mais tailler le prnom.. tu l'es encore plus. @AyaNakamuraa — |MFadDICt Officiel| Pour les gens je draille (@CidAcyd1) December 29, 2019

Espce de mec bte immature et vraiment pathtique #AyaNakamura elle est trop charismatique pour toi — fara (@fara56082738) December 29, 2019

Mais en vrai @kevadamsss l il a quoi contre @AyaNakamuraa ???

C'est excellent comdien,donc pourquoi il s'acharne sur elle avec des blagues toutes pourries l ?

Ne serait-il pas jaloux de sa clbrit par hasard ? — Tueuse en Srie (@tueuse_future) December 29, 2019

Donc Kev Adams il fait des blagues sur Aya Nakamura, Iris Mitteneare... trop drle de se moquer des femmes. Il est pas assez drle lui-mme, faut qu'il se moque ? #KevAdamsEnDirect — Pruno (@fruitdesbois_) December 29, 2019

La passage de Kev Adams sur Aya lu passage le plus malaisant de l'anne — (@ofeeling_) December 28, 2019

A-t-elle répondu avant de supprimer son tweet ? Les blagues et autres erreurs sur son nom, la chanteuse de Pookie commence à s'y habituer : lors des NMA 2018, Nikos Aliagas avait écorché son pseudo ce qui avait mené à quelques tensions. Mais a-t-elle répondu aux "blagues" de Kev Adams ? Sur Twitter, certains internautes ont reposté un message soi-disant posté par la chanteuse mais depuis supprimé où on pouvait lire. "Pas drôle, tu fais rire que des petits de 13 ans avec ta coupe de pét*sse. Arrête de me s*cer, parles pas de moi". S'agit-il d'un fake ?