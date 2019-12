Kev Adams rembarré par Aya Nakamura pour un sketch : "Elle manque un peu de second degré"

Révélé sur scène avec The Young Man Show en 2010, Kev Adams a cartonné au cinéma avec Les Profs (2013) ou encore Les Nouvelles aventures d'Aladin (2015). Après avoir enchaîné les succès sur grand écran, l'acteur est revenu à ses premiers amours pour fêter ses 10 ans de carrière : depuis 2018, il se produit sur scène avec son spectacle Sois 10 ans dont la dernière a lieu ce samedi 28 décembre et est retransmise en direct sur TF1.

Un sketch avec Aya Nakamura ? Kev Adams a tenté

Pendant son spectacle, Kev Adams évoque sa relation amoureuse avec Iris Mittenaere et se moque d'Aya Nakamura. Il avait même posté une partie de son sketch sur YouTube. Pour sa dernière représentation, l'acteur et humoriste explique avoir voulu frapper un grand coup... et a invité la chanteuse de Djadja et Pookie pour un sketch. Une chose que cette dernière a refusé comme le confie l'enquêteur de Mask Singer à TéléStar. "Je lui ai proposé de venir me rejoindre sur scène et de me vanner. On aurait fait un sketch à deux, j'avais plein d'idées. Mais, elle a refusé, je ne vais pas m'obstiner." a-t-il d'abord confié avant d'ajouter : "Je crains qu'elle manque un peu de second degré. C'est dommage."

Kev Adams stressé avant sa dernière

Dans une interview donnée au Figaro, Kev Adams avoue avoir un certain stress avant cette dernière. "Je suis très heureux, très ému et plein de trac pour ce direct. Quand on joue dans une salle, les gens choisissent de venir vous voir. Là, il y a plein de personnes qui ne vous ont pas forcément choisi et vous rentrez chez eux par le biais de la télé. Donc il faut les convaincre." a-t-il confié.