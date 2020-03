Aya Nakamura, Beyoncé... La fac de Nanterre voit ses salles renommées pour la journée de la femme

Beaucoup de twittos auraient préféré d'autres noms

Sur Twitter, beaucoup d'internautes ont regretté que les étudiants de la fac de Nanterre aient préféré prendre Aya Nakamura et Beyoncé plutôt que Simone Veil, Simone de Beauvoir, Marie Curie ou encore George Sand. Un internaute a cependant rappelé aux twittos qu'un bâtiment du campus universitaire s'appelait déjà Simone Veil.

Plusieurs jeunes ont aussi expliqué se reconnaître davantage dans des célébrités de la génération actuelle plutôt que dans des personnalités aujourd'hui décédées. Certains twittos ont alors souligné que de nombreuses stars sont engagées, comme la militante Greta Thuberg, l'actrice Emma Watson ou même Kim Kardashian.

Enfin, si de nombreux commentaires stupides et racistes ont malheureusement également dénoncé le fait que les étudiants n'aient choisi que des femmes noires, d'autres, plus constructifs, soulignent que d'autres femmes noires auraient probablement été plus adaptées, à l'image de Michelle Obama, Christiane Taubira, Eugénie Éboué-Tell ou Rosa Parks.