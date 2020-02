Today at Apple : les femmes mises à l'honneur tout le mois de mars dans les Apple Store

Today at Apple va mettre les femmes à l'honneur

Alors que les iPhone sont réservés aux gentils dans les films et que plusieurs iPhone font partie du top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2019, Apple s'engage. A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2020, les femmes seront mises à l'honneur tout le mois de mars, du 1er au 31 mars inclus dans le programme Today at Apple.

Il s'agira de sessions "Créées par elles" où des artistes femmes expliqueront leur processus de création à des visiteurs de plusieurs Apple Store, via les produits de la marque à la pomme (iPhone, iPad, Mac, Apple Pencil...). Ces ateliers se dérouleront aussi bien dans les Apple Store à Paris et alentours qu'en Province, comme à Lyon, Aix-En-Provence, Lille, Bordeaux ou encore Strasbourg. "Inspirez-vous de femmes créatives, partagez vos idées et explorez de nouvelles perspectives lors de séances pratiques sur iPad, iPhone et Mac" indique également Apple sur le site dédié.

"Créées par elles" : des ateliers à tester dans les Apple Store

Apple a même précisé les dates, les intervenantes et les thèmes qui seront abordés dans 4 sessions, toutes prévues à l'Apple Store des Champs-Elysées.

Ainsi, le 3 mars 2020, c'est la graphiste Johanna Tordjman qui viendra proposer des peintures 2.0. Ce qui vous y attend ? Des photos, de la peinture et des collages de captures d'écran. Vous aurez ensuite pour mission de prendre vos propres portraits qu'il faudra travailler avec Procreate sur iPad.

Le 5 mars 2020, c'est la photographe Noavi qui sera présente pour vous détailler la narration visuelle sur iPhone. Au programme ? Vous devrez photographier et interviewer d'autres personnes de l'atelier pour créer une histoire interactive grâce à Keynote.

Le 7 mars 2020, c'est la créatrice AR Aurélia Durand qui se déplacera pour vous apprendre à créer en réalité augmentée. Le plan ? Dessiner sur iPad puis ajouter les éléments que vous souhaitez au décor. Ensuite, vous verrez votre personnage s'animer avec l'app AR Makr.

Le 10 mars 2020, c'est la graphiste Sheina qui se rendra sur place pour vous aider à représenter des femmes d'exception qui comptent pour vous. Ce qui est prévu ? Vous devrez tracer les traits d'une femme sur iPad, qu'elle soit célèbre ou qu'elle fasse partie de votre entourage.