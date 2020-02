Spoiler : si vous voyez un personnage avec un iPhone dans un film, il est forcément gentil

C'est d'ailleurs pour cette raison que Jamie Lee Curtis dans son film A couteaux tirés (sorti en novembre 2019 et qui faisait partie de la liste des nommés aux Golden Globes 2020), a eu le droit de tenir un iPhone devant les caméras.

Cela peut vous spoiler les films et les séries que vous matez

Le problème avec cet aveu de Rian Johnson ? Du coup les héros et les héroïnes auront donc probablement des iPhone 11 ou des iPhone 11 Pro, alors que les méchants ont forcément des smartphones Android ou autre et des ordinateurs portables sans pomme. Et donc ça tue un peu les possibles retournements de situation dans un thriller.

Parce qu'un personnage qui peut paraître méchant au début et qui est finalement gentil (genre Rogue dans la saga Harry Potter) ou au contraire un personnage qui joue au gentil et qui est finalement un vilain (comme Anakin Skywalker qui est passé du côté obscur en devenant Dark Vador), avec cette révélation, on peut deviner qui est vraiment gentil et qui est vraiment méchant. Il suffit de faire attention aux détails : a-t-il un iPhone ou un autre téléphone ? Ce qui est bête quand il y a un twist final et que le mystère doit rester jusqu'à la fin.

Celui qui a aussi réalisé des épisodes de la série Breaking Bad a d'ailleurs ajouté en riant dans la, même interview : "Tous les réalisateurs qui ont un méchant censé rester secret dans un film vont vouloir me tuer maintenant".

Ce droit de regard de la part d'Apple sur les films à Hollywood (et ailleurs) a été confirmé par MacRumors. Le site spécialiste du géant américain (dont le siège social est basé à Cupertino) a ainsi expliqué que les smartphones, écouteurs, ordinateurs et autres produits doivent être "présentés sous leur meilleur jour, d'une manière qui se répercute favorablement sur les produits Apple et sur Apple Inc.". En clair Apple accepte sans souci l'utilisation des iPhone ou des Mac, ou même les placements de produits, mais uniquement si c'est pour un perso sympa. Vous êtes maintenant prévenus.