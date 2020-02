Apple, Samsung... Top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2019

Apple et Samsun dominent le classement

Comme relayé par plusieurs médias dont Business Insider, les analystes spécialisés d'Omdia ont publié le top 10 des smartphones les plus vendus dans le monde en 2019. Et il est largement dominé par Apple et Samsung. C'est peu de le dire. Les 10 premiers téléphones portables à s'être le plus vendus sur la planète l'an dernier étaient pratiquement tous de la firme américaine et de l'entreprise sud-coréenne.

Alors que dans les films, les personnages avec un iPhone sont toujours des gentils, sachez que cette "bonne image" paye pour la marque à la pomme. L'iPhone XR arrive numéro 1, suivi par l'iPhone en deuxième position et enfin le Samsung Galaxy A10 à la troisième place.

Parmi les 10 téléphones les plus vendus en 2019, on dénombre ainsi un total de 5 smartphones Apple (iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone 8) et de 4 smartphones Samsung (Galaxy A10, Galaxy A20, Galaxy A50 et Galaxy J2 Core). Alors que chez la multinationale cofondée par Steve Jobs ce sont les produits haut de gamme qui se vendent le mieux, pour son concurrent en revanche, ce sont les articles de la ligne plus accessible en terme de prix, dont est issu le dernier Samsung A51, canon pour les photos, qui intéressent le plus.

Le seul à ne pas être Apple ou Samsung dans ce top 10 est un smartphone signé Xiaomi, qui a ainsi évincé Huawei du classement.

Top 10 des smartphones les plus vendus au monde en 2019 :

1. iPhone XR - Apple (46,3 millions d'exemplaires vendus)

2. iPhone 11 - Apple (37,3 millions d'exemplaires vendus)

3. Galaxy A10 - Samsung (30,3 millions d'exemplaires vendus)

4. Galaxy A50 - Samsung (24,2 millions d'exemplaires vendus)

5. Galaxy A20 - Samsung (19,2 millions d'exemplaires vendus)

6. iPhone 11 Pro Max - Apple (17,6 millions d'exemplaires vendus)

7. iPhone 8 - Apple (17,4 millions d'exemplaires vendus)

8. Redmi Note 7 - Xiaomi (16,4 millions d'exemplaires vendus)

9. iPhone 11 Pro - Apple (15,5 millions d'exemplaires vendus)

10. Galaxy J2 Core - Samsung (15,2 millions d'exemplaires vendus)