Avez-vous testé toutes les meilleures applis de 2020 selon Apple ?

Apple a sorti son "Best of 2020", où l'entreprise basée à Cupertino dévoile les meilleures applis de 2020. Apple a ainsi révélé que, selon elle, la meilleure appli sur iPhone est Wakeout!, sur iPad, c'est Zoom, sur Mac, c'est Fantastical, sur Apple TV, c'est Disney+ et sur Apple Watch, c'est Endel.

Sur l'iPhone, c'est donc l'application Wakeout! qui a gagné le coeur d'Apple. Une app avec plus de 1 000 exercices physiques à faire. Les gros plus ? Ces exercices sont ultra rapides : il y a des séances ultra courtes d'1 minute à peine. Et, en plus, tu peux les faire n'importe où : sur ton lit dès le réveil, sur ton canapé entre deux épisodes de série, au bureau pendant ta pause, dans la cour de récré du lycée... Sans oublier que ce sont des séances ciblées sur les endroits que tu veux travailler : abdos, fessiers, bras.