Premier couple marié sur Zoom : ils se sont dit "oui" à distance à cause du coronavirus

Scott Marmon et Agustina Montefiori sont les premiers à s'être mariés sur Zoom dans deux pays différents

Alors que le mariage de Kevin Guedj et Carla Moreau a été reporté comme beaucoup d'autres mariages à cause du coronavirus, un couple a décidé de se marier quand même malgré la pandémie. Comment ? En se mariant sur Zoom, les mariés étant dans deux pays différents. Le DailyMail a en effet rapporté que Scott Marmon, qui vient de New York et vit aux Etats-Unis, a épousé Agustina Montefiori, qui vient de Rosario et vit en Argentine. Une cérémonie virtuelle qui s'est déroulée alors que les amoureux étaient séparés par 6 000 miles (plus de 9 600 kilomètres). Malgré la distance, ils se sont donc unis dans les liens du mariage devant un juge, leurs familles et leurs amis. Une union validée par l'état de l'Utah.