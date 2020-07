Avec #3signesparjour, elle apprend la langue des signes aux internautes

Mélanie Deaf vous apprend #3signesparjour

Alors qu'il y devrait avoir bientôt une héroïne sourde dans une série Marvel sur Disney+ et que la série Skam France a aidé à faire changer le regard sur la surdité, une ado a décidé d'apprendre la langue des signes aux internautes. Sur son compte Twitter, Mélanie Deaf a ainsi lancé le hashtag #3signesparjour, avec lequel elle poste tous les jours des vidéos tutos de trois signes. Et tout y passe : des signes astrologiques comme "Lion, Vierge et Balance", des disciplines sportives telles que la "danse", le "rugby" et le "footing", ou encore des mots plus simples comme "mon, ton, son".