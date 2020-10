Aurélie Dotremont remplacée par Leana dans La bataille des couples 3 ? Sa mise au point

Le casting officiel de La bataille des couples 3 a enfin été dévoilé ! Les équipes sont donc composées de Sarah Fraisou et son mari Ahmed, Raphaël Pépin et Tiffany, Vivian Grimigni et Eva (10 couples parfaits 4), Nicolo et Virginie de La Villa des Coeurs Brisés 5, Mélanight et Romain Benn, Maxime (The Circle France) et sa femme Valeria, Lou (The Circle France) et son petit ami Kreshnik, Leana et son chéri Abou, qu'elle a rencontré dans La Villa des Coeurs Brisés 6, et Inès (Koh Lanta 2002) et Tristan (Love Island) qui se sont aussi mis en couple dans La Villa des Coeurs Brisés 6.

"Je n'ai pas été remplacée par Leana"

Cassandra et Théo de La Villa des Coeurs Brisés 6 ainsi que Aurélie Dotremont et son petit ami Dylan devaient eux aussi participer à La bataille des couples 3, mais ils ont été évincés du casting à la dernière minute : "Notre participation a été annulée à 1 semaine du départ. C'est une décision prise par TF1. (...) Le contrait était signé (...) Des couples se sont formés dans La Villa des Coeurs Brisés et donc prennent la place avant les autres, mais je connais tout le casting et il n'y a que moi qui a sauté", a balancé l'ex-candidate des Anges 11 sur Instagram.

Aujourd'hui, Aurélie Dotremont répond à la rumeur selon laquelle Leana aurait pris sa place dans l'émission de TFX : "Je reçois pas mal de message concernant l'équipe orange. Non, je n'ai pas été remplacée par Leana. Leana était déjà dans les personnes présentes lors de ma signature."