ASKIP : le 1er épisode en exclu de la nouvelle série sur la vraie vie des collégiens

ASKIP, la série d'Okoo sur les pré-ados

Vous avez kiffé Skam qui a déjà une saison 6 (sur les lycéens) et Stalk sur France.tv Slash (sur les étudiants) ? Alors vous allez adorer ASKIP, la nouvelle série sur les collégiens disponible dès demain sur Okoo, la plateforme de France Télévisions. Produits par Capa Drama, les épisodes ont tous été tournés à Sète, dans le département de l'Hérault, dans le sud de la France.

L'histoire d'ASKIP ? Le quotidien d'une bande de pré-ados du collège François Truffaut. Les persos principaux sont 12 au total (6 filles et 6 garçons) : Efia, Jade, Rose, Lila, Lou, Océane, Maxime, Jules, Clément, Lucas, Alex et Youcef. Les persos ont quitté l'enfance mais ne sont pas encore dans l'adolescence. Ces jeunes, qui ont 13 ans en moyenne, vivent en 2020 et leur vie tourne donc beaucoup autour des smartphones, des réseaux sociaux, des selfies, des consoles de jeux vidéo, des histoires de coeur et bien sûr, des cours. Ils doivent pourtant aussi faire face à des sujets moins légers avec la découverte d'une réalité plus compliquée et dans laquelle ils peuvent se retrouver confrontés au harcèlement, à la misogynie, à la phobie scolaire ou à la grossophobie...

Côté casting, vous pourrez y (re)voir Gabriel Caballero (Louis dans Sam et Hugo dans Balthazar), Julia-Sarah Mbappe Koum (Bettina dans Sam), Ryan Daoudi, Kadelina Fang, Artémisia Toussaint (apparition dans le film Zombi Child), Juliette Mabillat, Grégoire Champion (Timothée Brunet dans Demain nous appartient), Rita Foudali, Inès Vanbesselaere, Paul Muguruza, Guillaume Auvert (apparition dans Les Bracelets Rouges), Pierre Marcilhacy, Emilien Vekemans (apparitions dans Engrenages et Candice Renoir), Nassima Benchicou (apparition dans Alice Nevers), Didier Constant (apparition dans From Paris With Love), Antoine Cordier (apparition dans Joséphine 2), François Pouron (Adrien dans Marseille), Agnès Miguras (apparitions dans Scènes de ménage, En famille)...

Un premier épisode en mode docu

Découvrez le 1er épisode en exclusivité sur PRBK. Intitulé "Le premier jour de tournage", il vous permet de découvrir les 6 héros de la série et leurs caractères très différents, du premier de la classe au rigolo qui a des mauvaises notes, en passant par la peste ou encore la féministe engagée. Arrivés dans leur salle de classe, ils rencontrent une équipe de documentaristes venue tourner dans le collège. Les élèves doivent alors se filmer dans leur vie de tous les jours. Du coup, comme sur les réseaux, ils se montrent à la limite du voyeurisme pour certains ou s'engagent pour d'autres. Un épisode en mode documentaire qui reste une fiction mais qui montre bien ce qui intéresse les pré-ados d'aujourd'hui, des réseaux sociaux aux premiers amours.

Les 20 premiers épisodes de la saison 1 d'ASKIP seront dispos dès demain, samedi 11 avril 2020, sur la plateforme Okoo, puis diffusés le 3 mai 2020 sur France 4 à partir de 11h30 (avec 3 épisodes tous les dimanches).