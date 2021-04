Arnaud Baptiste (Top Chef 2021) éliminé : "Je commençais vraiment à faire peur aux autres"

La guerre des restos a fait rage dans Top Chef 2021, ce mercredi 21 avril sur M6 ! Si Arnaud Baptiste et Sarah Mainguy, ont convaincu Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran, Paul Pairet et François-Régis Gaudry avec leur menu street food, Matthias Marc et Mohamed Cheikh, eux, ont remporté les 9 voix des critiques culinaires avec leur repas à emporter en mode Click & Collect. Les deux candidats se sont donc qualifiés pour la prochaine étape !

Arnaud Baptiste réagit à son élimination de Top Chef 2021

Arnaud Baptiste et Sarah Mainguy, eux, ont affronté Bruno Aubin et Pierre Chomet, les deux éliminés récupérés, en dernière chance sur le thème de la salade. Malgré une belle proposition, Arnaud Baptiste n'a pas réussi à sauver sa place dans la compétition Top Chef 2021 : "J'étais déçu. J'étais bien lancé, je commençais vraiment à faire peur aux autres, je m'étais fixé d'être dans les 5 derniers, et je pars sixième, c'est comme ça, c'est le jeu", confie-t-il à Purepeople.

L'ancien membre de la brigade de Michel Sarran, devenu ensuite le candidat solitaire avant de rejoindre l'équipe de Hélène Darroze, explique ensuite : "En dernière chance, il faut plaire à quatre palais différents. Après, je suis content de l'assiette que j'ai faite, personne n'était vraiment emballé par son assiette, et moi, j'étais grave content de ce que j'avais fait, mais je ne suis pas passé"

"Je n'ai pas ressenti un engouement plus particulier pour moi"

Et que pense Arnaud Baptiste des remarques selon lesquelles Hélène Darroze le préférait à Mohamed Cheikh dans sa brigade ? "Ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti. Quand je suis arrivé dans sa brigade, elle était déjà avec Mohamed et Chloé, et elle a récupéré Sarah puis moi, donc je pense qu'elle était contente, ça lui faisait plus de chances pour que quelqu'un de sa brigade aille en finale. Mais je n'ai pas ressenti un engouement plus particulier pour moi."