Top Chef 2021 : connaissiez-vous cette règle cachée sur le dressage en off ?

Vous vous êtes peut-être déjà fait la réflexion devant un épisode de Top Chef sur M6 : alors que Stéphane Rotenberg demande aux candidats de lever les bras à la fin d'une épreuve, l'un d'entre eux n'a pas totalement terminé le dressage de ses assiettes mais ce problème n'est pas évoqué en voix-off. Ce n'est pas si étonnant car une règle permet aux candidats de dresser leurs assiettes... en coulisses !

Les candidats de Top Chef peuvent dresser leurs assiettes juste avant la dégustation

On savait déjà que les candidats de Top Chef avaient accès aux grands thèmes des épreuves avant le début de la saison mais, même après 12 saisons, on en apprend encore sur le concours ! Comme par exemple que les membres des brigades de Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet et Michel Sarran peuvent re-dresser leurs assiettes juste avant la dégustation des chefs. "Il y a un ordre de dégustation, c'est tiré au sort. Le candidat dégusté en premier a un avantage théorique sur celui qui est dégusté en dernier parce que le plat attend." rappelle Stéphane Rotenberg, animateur de l'émission, dans une interview donnée à Konbini. Afin de respecter l'équité entre les candidats, la production autorise donc des "re-dressages off".

Chacun des participants doit absolument finir une assiette dans le temps imparti (celle qui est filmée pour la présentation du plat). "Les autres, il ne les a pas totalement terminées" ajoute l'animateur qui confie ensuite que chacun a "trois minutes" juste avant la dégustation pour dresser les plats qui seront dégustés par les chefs. Pour cela, une cuisine a été construite dans les coulisses. Encore une découverte sur l'émission donc !