Top Chef 2021 : saviez-vous que les candidats connaissaient les thèmes des épreuves à l'avance ?

Après la victoire de David Gallienne dans Top Chef 2020, qui remportera Top Chef 2021 ? La compétition ne fait que commencer mais les téléspectateurs ont déjà leurs chouchous (et leurs têtes à claques) parmi les candidats de la saison 12 du concours de cuisine. Comme chaque année, les 13 candidats sont répartis en 4 brigades (découvrez le recap des brigades si vous avez zappé le premier prime) et un candidat se retrouve en solitaire. Pour cette saison 2021 basée sur l'hyper créativité, certains devraient nous étonner. Mais comment font-ils pour trouver toutes ces idées ? Spoiler : ils ont un peu le temps d'y réfléchir.

Les candidats connaissent les thèmes mais pas le déroulement

Eh oui, vous ne le saviez peut-être pas mais, chaque année, les candidats de Top Chef reçoivent en avance la liste des grands thèmes qui leur seront imposés au fil des épreuves. "On briefe les candidats sur les thèmes avant la saison, sans préciser quel jour ce sera" a rappelé Stéphane Rotenberg lors de la conférence de presse de Top Chef 2021 à laquelle PRBK a pu assister. "Ils ont juste par exemple "Il y aura un trompe l'oeil", ils ont les grands thèmes généraux dans le désordre et sans précision" ajoute l'animateur qui précise que les candidats ne savent pas à l'avance quels produits seront disponibles dans le garde-manger. Mais cela leur permet quand même d'être un peu moins dans le flou et "d'avoir quelques recettes en tête", confie Stéphane Rotenberg.

Comment les épreuves sont-elles créées ?

Vous vous demandez aussi peut-être comment les épreuves sont créées ? Certaines sont récurrentes et présentes chaque saison, comme le trompe l'oeil, la boîte noire ou "Qui peut battre Philippe Etchebest ?". Quant il s'agit d'une épreuve d'un chef invité, c'est ce chef qui a la liberté d'imposer l'épreuve de son choix. "Les chefs invités décident des thèmes à 90% des cas, sauf en cas de doublons. (...) Dans ce cas, on va leur demander de réfléchir à autre chose. Chaque année, ils réfléchissent à un thème différent (...) Nous, on peut mettre des mécaniques de binômes ou des changements." avait confié Stéphane Rotenberg lors de la saison 10, diffusée en 2019.