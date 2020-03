Antony (The Voice) critiqué sur sa battle face à Julian : "c'était clair et net que j'allais sauter"

Purebreak : Comment tu as réagi en apprenant que tu allais chanter face à Julian Deleria ?

Antony : J'étais surpris parce qu'il a chanté en espagnol, du reggaeton alors que moi j'ai chanté en Français, de la chanson française. On n'était pas du tout dans le même style donc j'étais plutôt surpris, oui.

Et en apprenant le titre de la chanson (With or without you, U2) ?

J'étais content parce que j'aime bien chanter en anglais, j'ai beaucoup chanté en anglais donc ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Après, ça m'a fait un petit peu peur vis-à-vis de Julian parce que, comme on n'est pas du tout dans le même style, je n'arrivais pas à savoir sur quoi Marc Lavoine allait nous juger. Si on est deux à chanter la même chose, tu te bases sur les mêmes critères alors que là je n'arrivais pas à deviner ces critères.

Ça t'a rassuré de savoir que Julian ne connaissait pas et ne comprenais pas l'anglais ?

Ça m'a rassuré, oui et non. Ça m'a rassuré du fait qu'il n'était pas forcément plus à l'aise que moi, mais tant que la battle n'était pas faite, je n'osais pas trop prendre position.

Aux répétitions, j'ai chanté complètement faux donc j'étais super paniqué

C'était quoi le plus dur pour toi dans cette battle de The Voice ?

Le plus dur, ça a été de perdre la guitare. Je ne suis pas du tout habitué au retour plateau d'un groupe, j'aime bien avoir le retour son de la guitare, ce qui fait qu'aux répétitions, j'ai chanté complètement faux donc j'étais super paniqué en arrivant à la battle. Le plus dur, ça a été de m'habituer à ne pas avoir ma guitare.

Lara Fabian a trouvé qu'il y avait beaucoup de faussetés et que vous étiez "extrêmement à côté", tu es d'accord avec ses critiques ?

Complètement. Comme je t'ai dit, aux répétitions déjà, c'était bien pire que ça. Pendant la battle, je me suis rendu compte que j'ai fait quelques fausses notes. C'est pour ça que, pour moi, une fois qu'on avait fini la battle, c'était clair et net que j'allais sauter.

Tu ne t'attendais donc pas à ce que Marc Lavoine te garde ?

Pas du tout. C'était la grosse surprise quand il a dit mon prénom. J'ai ressenti énormément de joie parce que, après les commentaires de Lara Fabian plutôt destructeur, Marc Lavoine a pris la parole pour féliciter Julian alors qu'il ne m'a pas tellement félicité. Il m'a juste dit qu'il me gardait. Je ne m'y attendais pas. J'étais super surpris mais super content.

Ce n'était pas une bonne prestation mais c'était moins catastrophique que ce que j'imaginais

Tu as été déçu de ta prestation ?

Complètement. J'ai été à la fois déçu parce que, effectivement, ce n'était pas une bonne prestation, mais j'étais quand même content parce que j'ai fait mieux qu'aux répétitions. Je suis arrivé hyper stressé et puis j'ai fait au mieux et c'était moins catastrophique que ce que j'imaginais.

Tu t'es remis en question ?

C'est drôle – enfin, c'est une professionnelle donc elle sait ce qu'elle dit – mais c'est drôle qu'elle ait relevé le fait que j'ai fait des fausses notes parce que je suis arrivé à cette battle paniquée à cause de ça. Le fait qu'elle le relève me prouve que je n'avais pas tort. Il va falloir que je bosse pour la suite pour être sûr que ça n'arrive plus.

Pascal Obispo a pris votre défense en disant que le coeur était plus important que la technique et la justesse, qu'est-ce que tu en penses ?

Pour moi, qui me suis construit sans avoir pris de cours de musique, de chant ou de guitare, je suis assez d'accord avec lui. Je me suis mis à chanter pour vider ce que j'ai sur le coeur donc pour moi aussi c'est le plus important, mais chacun a ses critères, j'ai envie de dire.

Si cette battle était à refaire, qu'est-ce que tu referais ?

Je supplierais la production pour avoir 15 000 répétitions plateau pour que je puisse m'habituer au retour et puis je la rechanterais encore et encore. C'est que, au niveau justesse, quand je répétais dans ma chambre d'hôtel j'étais juste.

Je vais bosser au maximum ma justesse pour prouver à Lara Fabian et aux autres qu'Antony sait chanter juste

Tu appréhendes les KO ?

Oui parce qu'il y a très peu de places pour aller sur les live. J'appréhende aussi, j'espère que je vais pouvoir récupérer ma guitare, mais là normalement c'est moi qui peux choisir la chanson. Donc il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau là. Je vais bosser au maximum ma justesse pour prouver à Lara Fabian et aux autres qu'Antony sait chanter juste.

Quel talent de l'équipe de Marc redoutes-tu le plus ?

Ouaoh. C'est une excellente question parce qu'on est hyper différent dans cette équipe. C'est vrai qu'Antoine m'a scotché à son audition à l'aveugle. Après y'a Loïs qui est dans un style complètement différent et qui a une énergie dingue sur scène. Je pense que tout le monde a sa place sur les live. On est tellement différent que ça dépendra encore et toujours des critères.

Ta famille est fière de ton parcours ?

Ah oui, maman et papa sont super contents. On espère que ça va continuer le plus loin possible. Je pense que ma soeur me suit de là haut et qu'elle est très fière du parcours que j'ai fait. J'ai réussi déjà aux auditions à lui prouver que j'avais fait un petit bout de chemin donc on va essayer d'aller le plus loin possible pour moi et puis quand même un petit peu pour elle.

Propos recueillis par Marion Poulle. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.