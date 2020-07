Antonin (Les 12 coups de midi) éliminé : il réagit à son départ et à la victoire de Caroline

Celui qui avait avoué être célibataire depuis toujours dans Les 12 coups de midi a aussi posté un long message sur son compte Instagram. En légende d'un selfie avec Jean-Luc Reichmann, il a ainsi expliqué : "Malgré la déception évidente que constitue une défaite, j'étais conscient dès le début que je n'avais pas le niveau de connaissances d'un Eric ou d'un Paul. Atteindre 18 participations était inespéré, et je ne peux que me réjouir du parcours ainsi achevé".

Antonin s'est dit "très touché" par les messages de soutien : "Vos marques de sympathie me vont droit au coeur". Mais il a aussi répondu aux messages négatifs. "Je comprends et j'accepte les critiques" a-t-il assuré, "le stress, la fatigue des tournages et le fait de ne pas pouvoir lire les questions lors du coup fatal et du coup de maître constituent autant de facteurs qui peuvent être déstabilisants".

Enfin, le champion des 12 coups de midi a tenu "à remercier et rendre un hommage à celui sans qui toute cette aventure n'aurait pas pu être possible, le papa des maîtres de midi, Jean-Luc Reichmann. Attentif en permanence au bien-être des candidats et des équipes, d'un professionnalisme qui pousse à l'admiration, je peux vous assurer qu'il incarne dans son quotidien les valeurs qui font le succès de l'émission depuis maintenant 10 ans".

Qui est Caroline, la nouvelle maîtresse de midi ?

Mais suite au départ d'Antonin, qui est la nouvelle maîtresse de midi ? Caroline, qui a battu Antonin lors du coup fatal et a récupéré l'étoile ce dimanche 19 juillet 2020 dans Les 12 coups de midi vient de Rouen, en Normandie. Zette l'a décrite dans le programme comme une "heureuse céli-battante, as du poulet boucané et imitatrice d'accents étrangers".

Côté vie professionnelle, Caroline a quitté son boulot d'ingénieur pour reprendre ses études. Elle est désormais étudiante en transition énergétique et écolo-responsable. Son travail de rêve ? "Ça serait quelque chose peut être dans les collectivités territoriales ou dans les établissements publics, pour faire avancer la transition énergétique en France, avec l'énergie renouvelable, l'eau, les transports, ça peut être plein de choses" a-t-elle détaillé à Jean-Luc Reichmann.

La nouvelle maîtresse de midi a fait un coup de maître à 30 000 euros, sa cagnotte atteignant ainsi déjà les 15 000 euros. Et Antonin a d'ailleurs écrit sur Instagram : "Je suis persuadé que Caroline a le niveau pour aller beaucoup plus loin que moi dans l'aventure, et c'est tout ce que je lui souhaite".