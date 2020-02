Antoine Griezmann : son frère Théo s'est fiancé à sa petite amie Marie !

Dans la famille Griezmann, je voudrais le frère, Théo. Lors de l'Euro 2016, Antoine Griezmann n'était pas la seule star : son petit frère s'est lui aussi démarqué sur les réseaux sociaux, en prenant notamment la défense de son frère. Lui aussi passionné de football, il est également un vrai businessman. Un an après l'obtention de son bac accueil et relation clientèle, le petit frère de Grizou a crée sa propre marque de vêtements sportifs, GZ Brand. En janvier dernier, les deux frères lançaient Grizi eSport, leur propre équipe eSport.

Théo, le petit frère d'Antoine Griezmann, s'est fiancé !

En amour aussi, il marche sur les traces de son frère. Alors qu'Antoine Griezmann est marié à Erika Choperena depuis le 15 juin 2017 et a deux enfants, Mia, qui va sur ses 4 ans et Amaro, qui va fêter son premier anniversaire le 8 avril prochain, Théo Griezmann est lui aussi heureux en couple avec une certaine Marie Galmard, comme on peut le voir sur son compte Instagram. Le sportif de 22 ans vient même de demander sa petite amie en fiançailles lors de la Saint Valentin ! C'est via une photo de lui et de sa chérie exhibant fièrement sa bague de fiançailles qu'il a annoncé la bonne nouvelle : "Fiancé pour la st Valentin je suis soulagé ! Oufffff", écrit-il. A quand le mariage ?