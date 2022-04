Anthony Matéo et Romane toujours en couple malgré la crise ? Son étrange message malgré des signes forts

Tout allait bien entre Romane et Anthony Matéo ! Les deux amoureux vivaient ensemble depuis leur rencontre dans 10 couples parfaits 5 et se sont même fiancés sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 7. Mais, le mardi 12 avril 2022, les deux candidats de télé-réalité se sont unfollow sur Instagram. Pour les blogueurs, pas de doute, c'est la fin du couple ! "J'ai été parler avec Romane et, en ce moment, c'est bel et bien compliqué dans leur couple avec Anthony. Ils s'aiment énormément mais c'est très compliqué entre eux. Récemment, ils ont eu une dispute, mais Romane est encore chez Anthony, même si elle va rentrer très prochainement chez elle. Elle l'aime encore, mais ne veut plus être avec lui. C'est bien plus compliqué que ce que l'on croit, même si pour Romane c'était l'homme de sa vie !" a même écrit le blogueur Vaarruecos en story.

Antho affirme ne pas avoir rompu Romane

Ce mardi 19 avril, après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux, Anthony Matéo a fait son grand retour. "Bonjour les amis, comme vous avez pu le remarquer, j'étais absent des réseaux pendant un petit moment. J'en avais besoin et en plus j'étais malade. Ne vous inquiétez pas, rien de grave" a expliqué l'ex de Clémence en story Instagram.