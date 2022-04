Anthony Matéo et Romane (10 couples parfaits 5), la rupture ? "Elle l'aime encore, mais ne veut plus être avec lui"

"J'avais bien raison, évitez de toujours vouloir mettre ma parole en doute. Pour être sûr j'ai été parler avec Romane et, en ce moment, c'est bel et bien compliqué dans leur couple avec Anthony. Ils s'aiment énormément mais c'est très compliqué entre eux. Récemment, ils ont eu une dispute, mais Romane est encore chez Anthony, même si elle va rentrer très prochainement chez elle. Elle l'aime encore, mais ne veut plus être avec lui. C'est bien plus compliqué que ce que l'on croit, même si pour Romane c'était l'homme de sa vie ! Hier, Romane a beaucoup pleuré par rapport à cette situation, donc ils ont quand même dormi dans les bras l'un de l'autre" explique le blogueur.

Pour le moment, aucun des deux concernés ne s'est exprimé... Affaire à suivre !