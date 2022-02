Anthony Matéo (10 couples parfaits 5) et Romane en couple : ils emménagent ensemble

Révélé dans La Belle et ses princes en 2013, Anthony Matéo a fait son retour à la télé en 2022 dans 10 couples parfaits 5. S'il s'est murmuré qu'il était en couple pendant sa participation à l'aventure, c'est bien dans l'émission de TFX que le beau brun a trouvé l'amour avec l'une des nouvelles candidates : Romane. Une histoire qui continue depuis la fin du tournage : le candidat a même confié voir très loin avec sa nouvelle chérie. "Quand tu aimes si fort que cela t'arrache les tripes quand tu te disputes et que cela te rend invincible d'être dans ses bras ou rien que de la regarder... Je n'ai pas peur de le dire, oui c'est certain" avait-il confié. Bref, Anthony Matéo est in love et pense avoir trouvé la bonne.

Anthony et Romane emménagent ensemble

Et il n'y a toujours pas l'ombre d'un nuage à l'horizon ! En plus de partager de nombreuses photos de couple sur leurs comptes Instagram, les deux stars de 10 couples parfaits ont récemment annoncé une nouvelle étape dans leur vie. En story, Romane a dévoilé qu'ils ont récemment emménagé ensemble. Les deux amoureux vivent donc sous le même toit !